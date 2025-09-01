Carles Marco regresa a la UD Alzira para reforzar la defensa

Carles Marco retorna cinco años después a la UD Alzira. El jugador del Palmar firmó el lunes por la tarde el contrato que le une al club alzirista y que da a la defensa un toque de veteranía pese a sus 25 años. El valenciano puede jugar en ambas bandas. Con 20 años, tras la campaña realizada en el Alzira, fichó por el Mirandés para su filial y llegó a jugar 16 minutos en Segunda División con el primer equipo. Un año después volvió a la Comunitat Valenciana para enrolarse en el Elx, donde fue un fijo en el Ilicitano. La primera temporada fue convocado en Copa y Liga contra el Real Madrid y también viajó a San Mamés y Balaidos. Hace tres años debutó con el primer equipo en Copa, en l'Alcora, y fue convocado en otros tres partidos en Primera contra Girona, At. de Madrid y Celta. En 2023 debutó en Segunda RFEF en el At. Saguntino y la temporada pasada jugó en el Laredo cántabro. Marco aportará calidad defensiva y atacante tanto en la banda derecha como en la izquierda.

Se auguran cambios en la plantilla

La plantilla todavía puede variar ya que el mercado de Tercera está abierto hasta el 31 de enero y se prevé plantear la baja a varios jugadores que no han dado el nivel en pretemporada para ser sustituidos por otros de supuesto mayor nivel. De hecho, se cierra el mercado veraniego de Segunda RFEF y podrían llegar jugadores que no han encontrado equipo en la cuarta categoría española.

Por lo que respecta al último partido de la pretemporada, el conjunto alzirista volvió a perder, de nuevo contra un equipo de superior categoría, el Castelló B, que le superó en todos los ámbitos. Vicent Dolz fue el protagonista con numerosas paradas. Paredes situó por delante del guardameta a Castañeda, Borja y César con Abraham por banda derecha y Carles Marco por la izquierda, que después intercambiaron. En el doble pivote situó a Aguilar y Leo y a Lucas, Santi y Traver en la tripleta delantera.

El Alzira presionaba pero los albinegros, que son el tercer equipo más joven del grupo 3 de Segunda RFEF, salían bien y llevaban el control. En las postrimerías del primer acto, Domingo colocó un balón a Miguelón que marcó el 0-1. La parroquia local pidió fuera de juego.

Tras el descanso, Gomis y Cristian salieron por César y Aguilar. Los de la Plana siguieron apretando y más tras la expulsión de Traver en el minuto 53. Siete minutos después sería Soro el que salió por Castañeda y en el 64 Álvaro, Chust, Bueno y Vassi por Carles, Santi, Lucas y Abraham con lo que el once formó con Dolz; Chust, Gomis, Borja, Soro, Álvaro; Cristian, Leo, Bueno y Vassi. A quince para la conclusión Leo aprovechó un "penaltito" señalado por el mismo asistente que no dio fuera de juego en el 0-1 para empatar. Cuando el partido fenecía, una indecisión de los centrales ribereños para despejar el balón fue aprovechado por Segura para lograr el 1-2.

Han acabado las pruebas y el domingo llega la liga. A las 18 h. los azulgranas saltarán por primera vez en su historia al campo del Arco en Soneja.