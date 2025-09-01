Cullera completa un agosto histórico con un balance turístico de récord

Cullera ha vivido un mes de agosto histórico en términos turísticos. La localidad ha cerrado el mes vacacional por excelencia con cifras que consolidan su fortaleza como destino de referencia en el litoral valenciano. Según los datos difundidos por el consistorio, del 1 al 15 de agosto la ocupación alcanzó el 91,3 % en hoteles y apartahoteles y el 91 % en pensiones.

El pico más alto llegó durante el puente festivo, cuando la ocupación media se disparó hasta el 96,1 % y las pensiones colgaron el cartel de completo.

Aunque la segunda quincena suele marcar un descenso de la demanda, las reservas se mantuvieron sólidas. De acuerdo con los indicadores de la patronal hotelera HOSBEC, los establecimientos de la Comunitat Valenciana cerraron la segunda mitad del mes con cifras cercanas al 85–90 %, una horquilla en la que se sitúa también Cullera gracias a las reservas de última hora y al tirón de sus playas.

Un puente de máximos

El puente de agosto fue el momento de mayor saturación. Los alojamientos rozaron el lleno técnico, lo que se tradujo en una fuerte presión sobre playas, tráfico y servicios públicos. Pese a ello, los hoteleros valoran de forma positiva el mes, con un perfil de turista mayoritariamente nacional pero con un repunte de visitantes internacionales, especialmente franceses y belgas.

Retos pendientes

El balance de agosto confirma la vitalidad turística de Cullera y su papel de motor para la hostelería y el pequeño comercio de la Ribera Baixa. Sin embargo, las cifras récord dejan al descubierto algunos retos: reforzar la movilidad en los días punta, gestionar mejor los residuos en semanas de máxima afluencia y avanzar en la desestacionalización, con más propuestas culturales y de ocio fuera de la temporada alta.

Cullera encara septiembre con buenas perspectivas para prolongar la temporada.