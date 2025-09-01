Delegaciones de EE UU, Canadá y Escocia participan en el festival de rugby inclusivo de Cullera

Cullera acoge este fin de semana la octava edición del Festival TRI de Rugby Inclusivo, una cita deportiva y social impulsada por Trust Rugby International Spain, el Ayuntamiento de Cullera y el Cullera Rugby Club, que reunirá a alrededor de 200 asistentes en los partidos y actividades programadas para el viernes 5 de septiembre y el sábado 6.

El festival contará con la participación de Les Abelles Rugby Club, de Valencia; Rugby Ávila Inclusivo, de Ávila; Barcelona Universitari Club, Barcelona; y Clan TRI Espurna Cullera. Este año se suman al festival las delegaciones de TRI de los Estados Unidos, Canadá y Escocia. Además, las asociaciones ÀNEC y Baladre, de Cullera, también asistirán al evento.

En cuanto a la programación, el certamen comenzará el viernes con una primera toma de contacto entre todos los equipos en la Sala Multiusos de los Jardines del Mercado. En este mismo espacio municipal tendrá lugar la cena de bienvenida.

El plato fuerte de actividades será el sábado, día 6. Jornada en la que Cullera ofrecerá a los participantes sus recursos deportivos y naturales para una experiencia única. Por la mañana, en la playa del Marenyet, los participantes realizarán actividades acuáticas y después disfrutarán de tiempo libre.

Por la tarde el deporte volverá a ser protagonista, esta vez, en el campo de Rugby ‘Juan Palomares Corella’. En este recinto se disputarán los diferentes partidos de rugby inclusivo entre los equipos asistentes a esta octava edición.

La jornada terminará con una de las citas más recordadas: el Concurso Inclusivo Internacional de Paella, que celebra su quinta edición y vuelve a emplazarse en los Jardines del Mercado. Esta prueba cuenta con la colaboración de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cullera.

Tras la cena y posterior entrega de premios, tanto del concurso de paellas como del VIII Festival TRI de Rugby Inclusivo, la música podrá el cierre a dos días de convivencia y diversión.

“Un ejemplo del poder que tiene el deporte para la integración y la inclusión”. Así ha resumido el concejal de Deportes, Ricardo Fenollar, la celebración del festival de rugby inclusivo. Quien, además, ha afirmado que con este tipo de iniciativas “Cullera reitera su compromiso con los valores de diversidad y bienestar, utilizando, esta vez, el rugby como hilo conductor”.

“Desde la primera edición, hemos querido darle visibilidad a esta cita. Toda la población puede participar en ella ya que, no es solo un evento deportivo, es un festival para poner en valor todo aquello que nos une como sociedad”, ha añadido el edil.