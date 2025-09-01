La Generalitat promueve la conservación de la flora acuática de Albalat

La Generalitat ha puesta en marcha una iniciativa de plantación de flora acuática amenazada en Albalat de la Ribera para favorecer su conservación. Los trabajos, según ha detallado el gobierno autonómico, se llevan a cabo a través de las brigadas de Red Natura 2000 de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y se localizan en diversos puntos del término municipal, dentro del ámbito del Lugar de Interés Comunitario, LIC de L’Albufera.

La actuación, realizada también en colaboración con el Centro Aquícola del Palmar, tiene como objetivo reforzar las poblaciones de plantas acuáticas de alto valor ecológico como la Carex elata, incluida en el Anexo II del catálogo valenciano de especies protegidas, así como otras especies singulares: Lonicera biflora, Hydrocotyle vulgaris e Iris pseudacorus.

Dos operarios, durante las labores medioambientales. / Levante-EMV

Biodiversidad

De este modo, la plantación se lleva a cabo cerca de acequias y zonas húmedas en contacto directo con el agua, en tres localizaciones cercanas: el vivero, la acequia de La Tancà y El Morelló. Además, para preparar la zona, los técnicos de la Conselleria realizan el desbroce manual selectivo y después efectúan la plantación con herramientas manuales.

En definitiva, este proyecto contribuye a la restauración de la ribera y a la conservación de los hábitats acuáticos de la Red Natura 2000, mejorando la biodiversidad y la resiliencia ecológica.

Estos trabajos están cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).