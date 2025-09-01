Un incendio en Montroi moviliza dos medios aéreos
Los bomberos trabajan para evitar que las llamas afecten a una zona de pinos
Las autoridades municipales descartan que exista riesgo para los vecinos
Un incendio en un cañar de Montroi ha movilizado en la mañana del lunes a dos medios aéreos y varios efectivos terrestres, que trabajan desde alrededor de las 11:30 horas en su extinción.
Según han detallado fuentes municipales a Levante-EMV, se han detectado dos focos en las inmediaciones de la Canyà del Pi, aunque las llamas solo afectaban a una zona de cañas de un barranco y a campos abandonados, por lo que "no existe riesgo para las personas". De hecho, no hay viviendas alrededor.
Con todo, los servicios de emergencia han movilizado un amplio dispositivo. Por una parte, la Generalitat ha desplazado hasta el lugar dos unidades forestales, con dos medios aéreos, un agente medioambiental y una unidad de prevención. De igual modo, el Consorcio Provincial de Bomberos ha trasladado a tres dotaciones, con una autobomba.
Las mismas fuentes municipales confiaban en que, dada la magnitud del incendio, se confiaba en una rápida extinción, aunque el principal temor radicaba en que las llamas pudieran afectar a una zona de pinos, que agravaría la situación.
