Un joven recibe tres puñaladas a la salida de una discoteca en Cullera tras una discusión

Un violento altercado ocurrido en la madrugada del viernes a la salida de una discoteca de Cullera se saldó con dos personas heridas, una de ellas por arma blanca.

Según fuentes presenciales, una de las víctimas presentaba tres puñaladas en la espalda y en la zona de la axila derecha, por lo que tuvo que ser atendida de urgencia y posteriormente trasladada en ambulancia. Aunque dos de las heridas no eran profundas, la situada en la axila presentaba un sangrado considerable.

La segunda víctima sufrió lesiones por golpes en el rostro y una pierna. Ambos heridos, de 18 y 22 años, vecinos de Sueca, fueron auxiliados en un primer momento por personal de seguridad del local y más tarde por efectivos de la Policía Local de Cullera.

Testigos presenciales señalan que la agresión se produjo tras una discusión con tres individuos que, supuestamente, fueron los autores de la misma. Los agresores vestían camisetas blancas y uno de ellos llevaba barba.

Además, una de las personas presentes logró grabar en vídeo parte del incidente, lo que permitirá ayudar a la identificación de los presuntos atacantes.

La Policía Local y la Guardia Civil del puesto de Cullera continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y localizar a los responsables. La investigación ha quedado en manos de la Guardia Civil que, tras identificar a los agresores, trabaja en su localización para proceder a su detención.

La rápida intervención tanto de la seguridad del local como de los miembros de las fuerzas de orden público, así como de los sanitarios, fue fundamental para atender a los heridos.