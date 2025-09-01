La ludoteca de Sueca facilitará la conciliación laboral y familiar a partir del 1 de octubre

El Ayuntamiento de Sueca, a través de la concejalía de Educación, ofrecerá a partir del 1 de octubre el servicio de ludoteca municipal para todos los niños y niñas que vayan a cursar el segundo ciclo de Infantil o primero, segundo y tercero de Primaria, nacidos entre los años 2022 y 2017. El consistorio contempla este servicio como un recurso clave para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

Las solicitudes para obtener una plaza pueden presentarse por vía telemática, a través de la sede electrónica, o presencialmente, en el Registro General de Entrada, hasta el 15 de septiembre. La asignación de plazas se regirá teniendo en cuenta, en primer lugar, las solicitudes de menores que tengan a los dos progenitores trabajando o al progenitor, en el caso de familias monoparentales. En todos los casos, las solicitudes deberán ir acompañadas de algún documento que acredite la circunstancia laboral de los padres. En el caso de que la demanda supere a la oferta, la admisión se resolvería por sorteo público, que se anunciaría oportunamente a través de la redes sociales oficiales del ayuntamiento, en el que se tendría en cuenta los criterios de prioridad antes mencionados, sin influir el orden de presentación.

Una de las novedades más importantes introducidas este año es que se han igualado las condiciones para los niños y niñas con necesidades especiales, «garantizando así la inclusión y la igualdad de oportunidades”, explica la concejal de Educación Roser Viñoles.

El servicio de ludoteca municipal comenzará el 1 de octubre, en horario de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas. Se establecerán dos turnos: lunes, miércoles y viernes, por un lado, y martes y jueves, por otro, pudiéndose optar por uno sólo o por ambos. Cada turno dispondrá de 45 plazas. El precio de un único turno será de 100 euros y de 130 euros si se matriculan en los dos. La lista de admitidos se hará pública el 22 de septiembre en la página web y en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Sueca.