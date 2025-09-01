La Ribera cuadruplica las noches tórridas en apenas cinco años

El balance térmico de los meses de julio y agosto muestra una tendencia alcista de las temperaturas en varios municipios de la Ribera. Si se comparan los datos con respecto a los de hace un lustro, se observa en que algunos puntos de la comarca las noches tórridas, aquellas en las que el termómetro no desciende de veinticinco grados centígrados, han crecido de forma considerable. En el caso de Alzira, por ejemplo, se multiplican hasta por cuatro.

Hasta no hace mucho tiempo, los meteorólogos utilizaban como referencia las noches tropicales que registraba un lugar para conocer si había sido un verano más cálido que otros. En estas, la temperatura mínima no desciende de los veinte grados. Sin embargo, el calentamiento global ha dejado obsoleta esta métrica, pues ya se han estandarizado.

Las noches con temperaturas por encima de los veinte grados se han convertido en norma y, en gran parte de los municipios de la comarca, especialmente en la Ribera Alta, registran ya más de un 90 % de noches tropicales durante los meses de julio y agosto. Además, estos valores son cada vez más frecuentes tanto en la primavera como en el otoño.

Durante julio y agosto, Alzira ha registrado nueve noches tórridas, mientras que en el mismo periodo de 2020 fueron tan solo dos. Se han multiplicado por cuatro en cinco años, según los registros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

En uno de los municipios más cálidos de la comarca, el número ha sido incluso mayor. Sumacàrcer registró hasta quince noches tórridas durante los meses de julio y agosto, casi cuatro veces más que hace un lustro, pues en el mismo periodo de 2020 fueron tan solo cuatro.

Problemas de salud

Los de Alzira o Sumacàrcer son solo dos ejemplos. La situación se repite, con mayor o menor intensidad, en la gran mayoría de municipios de la comarca.

Se trata de un fenómeno que, más allá de los registros y según apuntan los expertos, tiene consecuencias diversas: desde problemas de salud derivados de un peor descanso por las elevadas temperaturas hasta cambios significativos en el ecosistema.

Hace cuatro décadas, el número de noches tropicales que se producían en la comarca a lo largo de un año era seis veces inferior. Para adaptarse a esta nueva realidad que marca el cambio climático, los ayuntamientos de la comarca trabajan en introducir vegetación en las calles que ayude a reducir el calor o generar refugios climáticos que se conviertan en zonas de alivio para los vecinos. La instalación de pérgolas en calles o plazas, de nuevas fuentes o incluso pulverizadores de agua va camino de convertirse en norma.