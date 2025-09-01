Los Tornejants de Algemesí resurgen con fuerza en la primera gran fiesta tras la dana

Las fiestas de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí viven este año uno de sus regresos más especiales. Las mismas calles que hace tan solo diez meses estaban cubiertas de lodo, se engalanan este septiembre para sus fiestas patronales, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Músicos y bailarines, los mismos que se armaron con palas y botas en octubre de 2024, celebrarán sobre lo que entonces era barro. Entre ellos, los Tornejants, los caballeros de la Mare de Déu, que ejecutan una de las danzas más singulares y solemnes de la fiesta, que recuerda a un torneo medieval.

La crecida del río Magro dejó sin recursos a los Tornejants, que paralizaron todos sus ensayos y actuaciones para centrarse, como todos los vecinos de Algemesí, en la reconstrucción. Casi un año después, están preparados para volver a bailar para la Mare de Déu y para su pueblo. «Bailar sobre las calles que vimos cubiertas de fango es símbolo de recuperación tras la catástrofe. Será una buena señal que podamos pasar por las mismas casas que vimos destrozadas, donde vive la gente que siempre nos ha visto bailar. Ahora ver el pueblo preparado para las fiestas es un sentimiento muy fuerte, da la sensación de que realmente nos hemos recuperado en un año», explica Quique David, miembro del grupo, durante uno de los ensayos para la ansiada cita.

Ensayo de los Tornejants de Algemesí, a toque de timbal, para sus fiestas patronales. / Emma Gómez Pastor

Para ellos, la fiesta de la Mare de Déu de la Salut constituye un elemento de «identidad colectiva». Arturo Llàcer, actual maestro de los Tornejants, afirma que la danza trasciende lo festivo: «Somos todos gente del pueblo, estos bailes también crean un sentimiento de pertenencia. En los días de la dana estábamos ayudándonos todos juntos, tanto Tornejants como vecinos. Ahora, unirnos por la Mare de Déu siempre emociona».

Trajes «hechos polvo» y local anegado

Aquel 29 de octubre, el agua anegó el local donde guardaban todos los trajes de danza, siete piezas de compleja confección. «Nuestros trajes estaban en el sótano y quedaron hechos polvo. Se intentaron recuperar, se llevaron dos veces a la tintorería, pero al final no quedaron en condiciones para la solemnidad de la procesión de la Mare de Déu», relata Llàcer.

Los siete trajes que conforman el conjunto del baile han tenido que ser sustituidos. Este año, con motivo de las fiestas patronales, se estrenará una nueva confección, inspirada en los modelos antiguos y realizada con pasamanería, seda y terciopelo. La primera referencia escrita sobre esta danza en Algemesí (aunque también se celebra en otras localidades valencianas) data de principios del siglo XIX, pero hay constancia de que ya se realizaba anteriormente, protagonizada por las familias de la nobleza rural de los siglos XVII y XVIII. A lo largo de los siglos, la tradición se ha extendido a cualquier ciudadano de Algemesí que quiera participar y transmitirla de generación en generación.

El grupo tiene este año tres citas en las procesiones: el domingo 7 de septiembre a las 22:00 horas y el lunes 8 de septiembre en doble salida, primero a las 10:00 horas y después a las 19:15 horas. En total son siete los puestos que se ocupan durante la danza, aunque el grupo cuenta con 17 integrantes que bailan en las diferentes procesiones por turnos.

Incorporación femenina

La incorporación femenina, iniciada en 2019, marca un cambio en la tradición. Cada vez más niñas se suman a los ensayos para ser «botargues» (jóvenes que se encargan de suministrar las varas con las que se ejecuta la danza, paso previo para convertirse en tornejant), lo que abre la puerta a un futuro de igualdad dentro del baile.

El ritual comienza con un paje que abre la marcha al son del timbal. Tras él, seis caballeros ejecutan la danza. Su complemento imprescindible: la vara. Un listón de madera vibrante que utilizan a modo de lanza que lanzan al aire con precisión.

Si bien los Tornejants ya actuaron en Algemesí por el centenario de la coronación de la Mare de Déu de la Salut en mayo, seis meses tras la dana, las fiestas de septiembre son la primera gran celebración que tiene lugar en esta localidad de la Ribera Alta desde la catástrofe. No obstante, los bailarines (y deportistas, debido a la alta exigencia física que presenta esta danza) no realizarán ningún «guiño» a la vuelta tras la tragedia: «Creemos que lo mejor es asumir la normalidad y seguir celebrando las fiestas por la Mare de Déu como siempre», concluye Llàcer.