Obituario
Alzira despide a Chama, carnicero de profesión y fallero de vocación
Jaime Bohigues Peris ha fallecido a la edad de 87 años
Alzira ha despertado compungida tras conocer el fallecimiento de Jaime Bohigues Peris, conocido popularmente en la ciudad por el apodo familiar, ‘Chama’.
Nacido el 28 de abril de 1938, Bohigues representaba a la tercera generación de una saga dedicada a la carnicería. Sin embargo, tras perder muy joven a sus padres, buscó otras salidas laborales y dedicó varios años de su vida a trabajar en el sector de la construcción. Regresó a las raíces familiares, precisamente, cuando se casó con Fina Agustí, peluquera de profesión, y formó la suya propia.
No solo volvió al negocio cárnico, también lo transmitió a sus tres hijos, que durante años trabajaron junto a él. Miembro del gremio de carniceros, fue uno de los promotores de la apertura de un nuevo matadero cuando se cerró el municipal.
Su trayectoria laboral, no obstante, no concluyó ahí. Son muchos los vecinos de la ciudad que le recuerdan por su etapa como conserje del polideportivo Pérez Puig. Además de realizar labores de mantenimiento, se hizo cargo del bar. También arbitró los partidos de las ligas que organizaban las fallas y empresas de la ciudad.
Precisamente, con el colectivo fallero mantuvo un vínculo muy especial. Fue uno de los fundadores de la falla Colmenar, la cual presidió durante casi tres lustros. Supo transmitir a su familia su devoción por la fiesta josefina: su hijo Jaime fue presidente de la Junta Local Fallera y su nieta Mercedes, fallera mayor de la ciudad. Es más, sus seres queridos han expresado su voluntad de enterrarlo con la insignia de oro que la comisión le otorgó por su incansable labor.
El sepelio se oficiará el miércoles, 3 de septiembre, a las 11:00 horas en la iglesia Sants Patrons.
