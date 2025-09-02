Carcaixent relanza el área comercial tras 20 años de obras inacabadas y pleitos

El Ayuntamiento de Carcaixent reactiva la urbanización del inacabado sector norte tras casi veinte años de trámites, obras y juicios varios. De hecho, el consistorio, que ya ha iniciado el proceso de exposición pública de la actualización del Programa de Actuación Integrada, está obligado a completar el proyecto por mandato judicial.

La urbanización del sector, un área terciaria que abarca una superficie de 145.000 metros cuadrados entre el actual centro comercial y el límite con el término municipal de Alzira, dio sus primeros pasos administrativos en el año 2006. El plazo de ejecución se fijó en el año 2011, sin embargo, no se cumplió. En un contexto de crisis económica debido al estallido de la burbuja inmobiliaria, se sucedieron los retrasos y las peticiones de aplazamiento por parte del promotor.

Sin embargo, según figura en la documentación oficial, el proyecto había alcanzado el 50 % de su ejecución en el año 2012. No fue hasta seis años más tarde cuando el promotor solicitó que se rescindiera su condición de agente urbanizador. A continuación, el ayuntamiento dio un paso más al asumir que la única forma de completar el PAI era la de hacerse cargo de la gestión directa.

Plazos

«Desde entonces, no se había avanzado nada, el proyecto estaba estancado», reconocía a Levante-EMV el concejal de Urbanismo de Carcaixent, Rafael Orts. De hecho, los últimos años han estado marcados por una serie de pleitos cruzados en los que se han visto envueltos los propietarios de los terrenos que forman parte del PAI, el agente urbanizador y el propio ayuntamiento. «Independientemente de las sentencias judiciales, desde que entramos en el gobierno teníamos claro que, para nosotros, desatascar el proyecto era una prioridad», aseguraba el edil. Se consideraba de gran utilidad para el municipio hace veinte años y su condición no ha cambiado, a pesar del retraso que acumula.

Solares del sector norte que siguen pendientes de urbanizar. / VICENT M PASTOR

Con todo, el concejal se mostraba prudente a la hora de marcar la hoja de ruta a seguir, a pesar de que la documentación establece que podría completarse durante los próximos cinco años con un plazo de ejecución de las obras de unos 15 meses: «El proyecto se tiene que acabar, pero no nos marcamos ningún plazo concreto en el calendario. Ya hemos dado un paso importante al avanzar en los trámites administrativos, pero también somos realistas. Sabemos que es un tema complejo que afecta a varias partes y, en cualquier momento, puede bloquearse de nuevo si aparecen nuevas demandas», manifestó.

El informe de viabilidad económica presentado por el ayuntamiento fija en unos tres millones de euros el coste de completar las obras de urbanización que quedaron pendientes en el sector norte de la población. Además, valora en unos ochocientos mil euros el suelo aportado y estima en algo más de seiscientos mil los gastos de gestión, técnicos y otros variables. Sin embargo, estima que, una vez completado el proyecto, se podrían ingresar alrededor de 8 millones de euros con la venta de los solares resultantes. Por lo que, tal y como reconoce el documento, «los solares que se van a crear tienen un valor muy superior al valor inicial del suelo y las cargas de urbanización pendientes».

Nuevas inversiones

De igual modo, los técnicos defienden la sostenibilidad económica del proyecto, puesto que mantener los servicios públicos e infraestructuras del nuevo sector tendría, para el ayuntamiento, un coste muy inferior a lo que podría recaudar a través de impuestos urbanísticos y derivados de actividades económicas. «Creemos que completar la urbanización del sector norte será muy beneficioso para la población. Significa poder atraer nuevas empresas y generar más ingresos que, en definitiva, se traducen en inversiones y mejoras para Carcaixent», concluyó el concejal de Urbanismo.