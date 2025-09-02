El Centro de Día de Cullera inicia el curso sin aire acondicionado y con temperaturas de más de 30 ºC

El regreso de los usuarios al Centro de Atención Diurna de Cullera, dependiente del IVASS, ha estado marcado por el calor insoportable y la falta de climatización en las instalaciones. Este martes, con la reincorporación de los usuarios, a las 10 de la mañana el termómetro ya alcanzaba los 30 grados dentro del edificio. Además, el lunes, los trabajadores, que denuncian la situación ante las autoridades y reclaman soluciones, tuvieron que limpiar ellos mismos las aulas tras semanas de obras.

Entre los usuarios se encuentran personas con necesidades especiales y alto riesgo ante el calor, un hecho que genera una gran preocupación del personal. «Llevamos años sin aire acondicionado y ahora, además, en medio de las obras tenemos que abrir puertas y ventanas y mover a la gente de una sala a otra», denuncia Ignacio Soriano Capella, trabajador del centro y afiliado de CGT.

Años sin climatización adecuada

El problema no es nuevo. Según explican los empleados, el sistema de climatización arrastra averías desde antes de la pandemia. En los últimos dos años, ningún aparato fijo de aire ha funcionado. En verano de 2024 se instalaron equipos portátiles y ventiladores como parche, pero resultaron inútiles ante el tamaño de las salas y las altas temperaturas.

Un termómetro marca 31 grados antes de alcanzarse el mediodía. / Levante-EMV

Este año, las obras en marcha para resolver la falta de climatización y otras deficiencias han agravado la situación: con polvo, trasiego de materiales y sin posibilidad de cerrar bien los espacios, el calor se ha convertido en un factor de riesgo evidente.

Sobrecarga por falta de mantenimiento

A la falta de climatización se suma otro problema: desde enero el centro carece de personal de mantenimiento, ya que el trabajador responsable está de baja y no se ha enviado ningún refuerzo, según su denuncia. Esto obliga a la plantilla a asumir tareas extra ajenas a su función, como mover muebles, montar y desmontar estanterías o gestionar materiales de obra, en un contexto ya de por sí complicado. «Estamos desbordados y sin medios», lamentan los empleados.

La Ribera ha vivido un verano sofocante, con varios avisos meteorológicos por calor extremo y el calor no ha desaparecido todavía. La combinación de estas condiciones con un edificio sin climatización y usuarios especialmente sensibles preocupa al personal, que alerta de que se están poniendo en riesgo la salud y la dignidad de las personas atendidas.

Además, los trabajadores denuncian que no se ha reforzado el servicio de limpieza, pese a que el polvo de obra obliga a higienizar a fondo los espacios antes de recibir a los usuarios. «Nos vemos obligados a asumir tareas añadidas, sin medios adecuados y con la tensión que provoca ver sufrir a la gente a la que atendemos», explican desde la plantilla.

Petición de medidas urgentes

Los empleados reclaman al IVASS y a la Conselleria de Servicios Sociales que se adopten medidas inmediatas: Por un lado, la instalación de equipos de climatización provisionales realmente eficaces, también refuerzos de mantenimiento y limpieza mientras duren las obras, elaborar un plan de contingencia térmica con adaptación de horarios y pausas en las horas más calurosas, además de fijar un calendario público de finalización de la nueva climatización. «No pedimos lujos, pedimos condiciones dignas y seguras para quienes más lo necesitan», resume Soriano.