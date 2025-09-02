Cuatro detenidos al desmantelar una plantación de marihuana en Rafelguaraf

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras inspeccionar una vivienda de Rafelguaraf en la que los agentes localizaron casi 300 plantas de marihuana y 25 kilogramos de cogollos, entre otras drogas.

Las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de la existencia de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda de esta localidad de la Ribera Alta. Tras un examen perimetral de la misma, se constató el fuerte olor a marihuana, así como bolsas de plástico con plantas verdes en su interior. Algunas de las ventanas se encontraban cubiertos con láminas de madera para impedir la visibilidad.

Se realizó una inspección en la vivienda tras solicitar el correspondiente mandamiento de entrada y registro, en la que se aprehendieron 295 plantas de marihuana, 25 kilogramos de cogollos, 8 gramos de hachís, 259 pastillas de anabolizantes, 5 viales inyectables de anabolizantes, 148 gramos de setas alucinógenas, 84 lámparas de alta intensidad y un generador de corriente.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del puesto de la Guardia Civil de Castelló, con la colaboración de la Policía Local de Rafelguaraf y del ayuntamiento de la localidad, según ha informado la Comandancia dela Guardia Civil. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alzira.