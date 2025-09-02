Cuatro detenidos al desmantelar una plantación de marihuana en Rafelguaraf
La Guardia Civil requisa casi 300 plantas y 25 kilos de cogollos, además de pastillas anabolizantes y setas alucinógenas
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras inspeccionar una vivienda de Rafelguaraf en la que los agentes localizaron casi 300 plantas de marihuana y 25 kilogramos de cogollos, entre otras drogas.
Las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de la existencia de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda de esta localidad de la Ribera Alta. Tras un examen perimetral de la misma, se constató el fuerte olor a marihuana, así como bolsas de plástico con plantas verdes en su interior. Algunas de las ventanas se encontraban cubiertos con láminas de madera para impedir la visibilidad.
Se realizó una inspección en la vivienda tras solicitar el correspondiente mandamiento de entrada y registro, en la que se aprehendieron 295 plantas de marihuana, 25 kilogramos de cogollos, 8 gramos de hachís, 259 pastillas de anabolizantes, 5 viales inyectables de anabolizantes, 148 gramos de setas alucinógenas, 84 lámparas de alta intensidad y un generador de corriente.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del puesto de la Guardia Civil de Castelló, con la colaboración de la Policía Local de Rafelguaraf y del ayuntamiento de la localidad, según ha informado la Comandancia dela Guardia Civil. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alzira.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven recibe tres puñaladas a la salida de una discoteca en Cullera tras una discusión
- Los pisos turísticos en Cullera se disparan hasta los 3.500 euros semanales en septiembre
- Guerra de sombrillas: «Estoy harto de sentarme en tercera fila y que haya sombrillas vacías en la primera línea»
- Cortan parte de la línea 1 del metro por un incendio cerca de un desguace de Massalavés
- Multan a dos turistas por reservar sitio en primera línea de la playa en Cullera
- Los expertos sospechan que el incendio de Montroi ha sido provocado
- Sueca suspende su histórico piromusical por la elevada deuda
- Montserrat registra un tercer terremoto en poco más de 24 horas