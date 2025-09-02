Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cullera lucha contra la soledad no deseada con talleres y actividades

El ayuntamiento impulsa una iniciativa grupal durante los meses de septiembre y octubre

Una imagen de la soledad, en una fotografía de recurso. / EFE

Joan Gimeno

Cullera

El Ayuntamiento de Cullera ha puesto en marcha una serie de talleres para combatir la soledad entre las personas mayores de la localidad. El proyecto, que se iniciará este viernes y se desarrollarán durante los meses de septiembre y octubre, buscan ofrecer espacios de apoyo, encuentro y capacitación a través de talleres distribuidos en cuatro modalidades: Gestión personal positiva en personas mayores en situación de soledad, digitalización para personas mayores, Educa-t con salud y espacios de encuentro para personas afectadas por la dana.

Los talleres se organizarán en grupos de entre seis y diez personas, y con una frecuencia de entre dos y tres días por semana, en función de la modalidad elegida. Los cursos se llevarán a cabo en el Centro Cultural del Raval, el Centro Especializado de Atención a Mayores (CEAM) y la Agrupación Democrática de Jubilados y Pensionistas.

La finalidad de este programa, entre otros, es generar vínculos entre los mayores del municipio, fortalecer sus redes de apoyo social, prevenir situaciones de vulnerabilidad, capacitar a los participantes para garantizar su acceso a los servicios básicos, coordinar recursos y ofrecer acompañamiento a las personas afectadas.

El concejal de Servicios Sociales, Àlex Morales, ha valorado esta iniciativa como «una muestra más del compromiso del ayuntamiento con el bienestar de toda la ciudadanía, independientemente de su edad y situación». «Con estos talleres queremos promover la inclusión, la participación en la vida social y el establecimiento de vínculos», ha señalado.

Morales ha añadido también que la formación y el fomento de vínculos sociales «son fundamentales para prevenir situaciones de vulnerabilidad en los más mayores, ya que les ofrecen herramientas contra la soledad y espacios en los cuales pueden aprender, compartir y sentirse acompañados».

