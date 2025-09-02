El decano de los ingenieros alerta de que la mota que pide Alzira "ahogará" Algemesí

"La prolongación del malecón de Alzira hasta Algemesí es una barbaridad". Así se pronuncia el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana, Xavier Machí, sobre la reclamación realizada por el Ayuntamiento de Alzira en las alegaciones del nuevo plan frente a inundaciones desarrollado por la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El consistorio, como ya informó este diario, exige enlazar el maleción de protección con la mota que preserva la margen derecha del Xúquer en Algemesí con el fin de proteger Alzira de posibles inundaciones durante episodios de fuertes lluvias. Sin embargo, Machí denuncia que la protección de la capital de la Ribera Alta podría provocar graves daños en Algemesí. "Es una barbaridad y una aberración cerrar el desbordamiento natural del Xúquer por la margen derecha", insiste.

El experto reitera que esta prolongación, que se iniciaría en el Pont de Ferro y terminaría en el Huerto de Mulet de Algemesí, "podría comportar víctimas y destrucción en el casco urbano de la localidad".

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, por su parte, señala, como ya informó este diario, que esta medida busca proteger el casco urbano por la zona más próxima al río, el polígono industrial de la carretera de Albalat y la partida rural del Forn de Carrascosa. No obstante, Machí recuerda que esta área industrial "ya es inundable", por lo que, en sus palabras, "si se pone un muro ahí, el agua buscará una salida, que es Algemesí". "No se puede poner un muro porque pondría en peligro a la ciudadanía", explica el experto y vecino de Algemesí, epicentro de la trágica dana del pasado 29 de octubre.

El decano de los ingenieros alerta que el agua podría llegar a una altura de dos o tres metros en Algemesí, por lo que inundaría el municipio. En otras palabras, "para una avenida de periodo de retorno de 100 años supondría desviar hacia el municipio un caudal de cerca de 1.300 m³/s, además de la que ya habría llegado a al localidad".

Ejemplo francés

Machí reitera que la solución es construir un dique de protección en Alzira como los que se han desarrollado en Francia para mejorar la seguridad de estas zonas inundables. "Alzira ha crecido entre barrancos, por lo que se encuentra en una situación de peligro si ocurre una dana similar o un episodio de fuertes lluvias", insiste. A ello, se suma su cercanía al río Xúquer. Por ello, aboga por buscar soluciones que protejan las zonas urbanas y a la ciudadanía.

Sin embargo, reitera que la prolongación hasta Algemesí "no es la solución definitiva". "En la reunión que tuve con el ayuntamiento, ya me opuse drásticamente a la prolongación de la mota desde el Hort de Mulet hasta Tulell".

El experto señala que esta medida "no tiene nada que ver" con la antigua demanda histórica, que arrancó hace cuatro décadas y buscaba construir un malecón en el sector de Tulell. Machí ya defendió en una conferencia celebrada en Alzira la necesidad de acometer esta prolongación del malecón para proteger la ciudad de futuras riadas, pero se opone a que la construcción pase por el área industrial de Albalat y llegue hasta el Huerto de Mulet.

Aquel proyecto, conocido como el malecón del Tulell, ya fue planteado a finales de los años ochenta y generó dudas tanto a la Generalitat Valenciana como a la CHJ, que nunca llegaron a autorizarlo por temor a que esta protección pudiera agravar las inundaciones en otras localidades como Algemesí.

Otras alegaciones

Esta no es la única alegación que presentó el Ayuntamiento de Alzira a la CHJ. El consistorio también exige mejorar el barranco de la Casella aguas arriba de las intervenciones ya previstas, desde el Pont de Xàtiva hasta el Tancat de Sant Antoni, para conectar con el barranco de l’Estret. Además, reclama ampliar el paso de los barrancos de l’Estret y la Casella, así como la ampliación de la conexión entre los dos primeros. El consistorio propone, además, la revisión del enlace entre el canal interceptor y el barranco de la Casella para reducir las inundaciones que se producen en la zona de Vilella Baixa y optimizar la capacidad de desagüe del canal interceptor que protege Les Basses. Por otra parte, el ayuntamiento reclama una desembocadura definida de la Murta.