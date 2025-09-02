Diseñan una guía de mano para acercar las fiestas de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí

Arquets, muixerangues, bastonets o tornejants son sólo algunos de los términos que forman parte del vocabulario específico de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí, que se celebran el 7 y 8 de septiembre y que están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Aunque para la mayoría de vecinos de la localidad y del resto de la comarca se trata de conceptos conocidos, no toda la sociedad conoce la terminología que rodea esta fiesta. Por ello, y coincidiendo con la celebración, los expertos Enric Ramiro Roca, Enric Roig Pla y Eduard Bueno Biosca han creado una guía de mano para acercar esta conmemoración a toda la ciudadanía.

Los autores señalan que durante las últimas décadas se han redactado una gran cantidad de libros e investigaciones sobre su origen y evolución, acompañados de "una gran calidad de estudios, documentación y fotografías y complementados por reportajes visuales aprovechando la profesionalidad de la televisión local y comarcal". No obstante, lamentan que no existía ningún folleto que resumiera la fiesta de manera monográfica. Por ello, unos festeros decidieron diseñarlo no sólo para que fuera comprensible entre los vecinos, sino también entre los miles de visitantes que se acercan cada año los días 7 y 8 de septiembre.

El breve contenido ha sido revisado al detalle por los últimos cronistas de la ciudad, Josep Antoni Domingo y Paco Llácer, y por los dos estudiosos Enric Olivares y Andrés Felici. Además, Vicent Climent se ha encargado de repasar el escrito y adecuarlo a la normativa lingüística más apropiada. La edición ha estado impulsada por la Basílica de San Jaime de Algemesí y especialmente por su párroco Joan Carles Alemany, así como las distintas comisiones que han participado en su aprobación.

Recurso pedagógico

Los creadores recalcan que no se trata únicamente de un documento histórico, sino también un recurso pedagógico e innovador al servicio de toda la sociedad. Bajo el título de "Botargues", el folleto toma el nombre de las personas que en la fiesta piden la voluntad a los vecinos con un saquito, recogiendo las monedas o billetes que les van dando. Esa es la intención de los autores al seleccionar ese nombre, es decir, vincular el contenido de la celebración con la parte más humilde de la fiesta.

Las imágenes han sido seleccionadas y cedidas de forma totalmente altruista por su autor, David Teodoro, y representan en su totalidad a los grupos que desfilan, como son misterios y martirios, muixerangues, bastonets, tornejants, cruz “barroca”, guion, personajes bíblicos, pastorcillas, festeros, autoridades civiles y eclesiásticas, banda de música, arquets, volantes, alcachofa, tabaleteros y dulzaineros, bolero y, por supuesto, la Virgen de la Salud.

El material, del que se ha hecho una primera edición de un millar de ejemplares, se repartirá durante las fiestas.