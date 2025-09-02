El dueño acata al fin la orden municipal y vacía el solar convertido en foco de mosquitos por el agua estancada
El ayuntamiento emplaza al propietario a realizar un mantenimiento para acabar con un problema que se arrastra desde hace quince años y cumplir el deber de edificar
La empresa propietaria del solar de la calle Joanot Martorell convertido habitualmente en foco de mosquitos tigre por la acumulación de agua ha acatado la última orden de ejecución dictada por el Ayuntamiento de Alzira -la octava en un conflicto recurrente que se arrastra desde hace quince años- y ha procedido a la extracción del agua en esta obra inacabada, que ha provocado las quejas de los vecinos de forma cíclica. Así lo ha comunicado el propio ayuntamiento tras recibir la notificación de la empresa que se ha encargado de retirar el agua acumulada.
No es la primera vez que los propietarios atienden el requerimiento municipal, aunque las molestias derivadas de la acumulación de agua en esta finca que quedó inacabada allá por el año 2010, cuando únicamente se había construido la cimentación y el sótano, han dado lugar a sucesivos expedientes e incluso a algunas sanciones de cuantías elevadas.
La última orden de ejecución cursada por el área de Urbanismo emplazada a la propiedad a extraer el agua estancada en el solar y limpiar y desinfectar el mismo. El ayuntamiento también ha recordado la obligación de conservar el solar en perfectas condiciones de salubridad con trabajos periódicos de mantenimiento.
Se da la circunstancia de que el ayuntamiento ya impuso una sanción de 3.000 euros por una infracción muy grave de la ordenanza municipal para el control del mosquito tigre, en un expediente sancionador incoado en 2023 que buscaba un solución definitiva para este problema.
Por otra parte, y con este mismo objetivo, el departamento de Urbanismo ha abierto un procedimiento para ordenar a la empresa que cumpla con el deber de edificar en el solar, un expediente que ha llevado a la inscripción del mismo en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar, lo que puede comportar la aplicación del régimen de edificación forzosa que prevé la normativa urbanística.
El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, ha señalado que “después de los diferentes expedientes abiertos por el ayuntamiento y de haber activado los mecanismos que nos da la ley, nos congratulamos de que por fin la propiedad haya cumplido la orden de mantener el solar en condiciones de salubridad, ya que estaba provocando molestias a los vecinos y vecinas. Ahora se debería hacer un mantenimiento periódico o dar una solución definitiva para que se conserve así en el tiempo y avanzar en cumplir el deber de edificar en este solar que hace tanto tiempo que está parado”.
