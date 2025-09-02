Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se incendia un coche tras dar varias vueltas de campana en Castelló

Los cuatro ocupantes pudieron abandonar el vehículo

Los bomberos trabajan en la extinción del vehículo siniestrado.

Óscar García

Alzira

Un vehículo que circulaba por la CV-542 ha sufrido este lunes por la tarde un espectacular accidente a la altura de Castelló en el que ha dado varias vueltas de campana antes de incendiarse, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, que ha desplazado a efectivos del parque de Xàtiva para atender el incendio.

El turismo accidentado cayó a un campo.

Los bomberos recibieron el aviso a las 19,35 horas. Según ha informado el consorcio, en el interior del turismo viajaban cuatro personas que cuando llegaron los bobmeros ya habían salido por su propio pie y que fueron atendidas por los medios sanitarios desplazados. Los efectivos movilizados por el consorcio se encargaron de apagar el fuego.

