Se incendia un coche tras dar varias vueltas de campana en Castelló

Un vehículo que circulaba por la CV-542 ha sufrido este lunes por la tarde un espectacular accidente a la altura de Castelló en el que ha dado varias vueltas de campana antes de incendiarse, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, que ha desplazado a efectivos del parque de Xàtiva para atender el incendio.

El turismo accidentado cayó a un campo. / Consorcio de Bomberos

Los bomberos recibieron el aviso a las 19,35 horas. Según ha informado el consorcio, en el interior del turismo viajaban cuatro personas que cuando llegaron los bobmeros ya habían salido por su propio pie y que fueron atendidas por los medios sanitarios desplazados. Los efectivos movilizados por el consorcio se encargaron de apagar el fuego.