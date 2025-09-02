Los palistas de la Ribera brillan en los descensos de Huesca y Cuenca

Buenos resultados para los palistas de la Ribera en el Descenso del Cinca y en el Puente a Puente de Cuenca, con varias victorias y podios.

En el XXVI Descenso Internacional del Cinca (entre Fraga y el pantano de Mequinenza, en la provincia de Huesca), una prueba de gran espectacularidad por los fuertes rabiones y saltos de agua del río, los clubes ribereños (Club Piragüisme Cullera, Scooter de Algemesí y la Penya Piragüista Antella) consiguieron siete podios. En mujer sénior K-1, Elena Pérez, de Cullera, venció, con 1:46:10. En hombres, su compañero de equipo Iván Ribera obtuvo el segundo puesto, con 1:24:44. En mixto sénior K-2, Nerea Villarroya (Cullera) y Marcos Climent (natural de Sollana), compitiendo en equipo neutro, se impusieron holgadamente, con una marca de 1:19:06.

Entre los veteranos, los ribereños también destacaron. En hombre 35-44 K-1, Justo Arlandis, del Scooter de Algemesí, dominó de principio a fin y ganó con 1:24:14. Por su parte, Julio González y Ximo Peris (de la Penya Piragüista Antella) también se impusieron en K-2 veterano 45-54 con 1:26:08.

Las distancias eran de 14 kilómetros para cadetes y veteranos de más de 55 años y de 19 para el resto.

Puente a Puente

Por su parte, los tres clubes de la Ribera también compitieron con buen rendimiento en el XXIV Puente a Puente en Cuenca, una competición con distancias de 1,5 kilómetros para benjamines y alevines, 3 para infantiles y 4,5 para el resto de categorías. En hombre veterano +45 K-1, Jordi Giménez, de Antella, ganó, con 20:55. En hombre veterano 35-44 K-1, Vicente Cucarella, de Algemesi, subió al tercer escalón del podio (22:08). En hombre cadete K-1, el también algemesinense Héctor Marco finalizó segundo (12:58).

En las categorías de promoción, los de la Ribera también destacaron. En mujer infantil A K-1, Àngels Benito (Algemesí) consiguió la plata (14:20). En mujer infantil B K-1, su compañera Aitana Garrigues venció (14:29). En hombres, Hugo Meliá (Cullera) subió al segundo escalón del podio (14:16). En hombre alevín A K-1, Andreu Giménez (Algemesí) fue tercero (7:10). En hombre alevín B K-1, Ilan Meliá llegó segundo (Cullera, 8:28) y Aran Vidal (Algemesí, 8:53) consiguió el tercer puesto (8:53). Por último, Lukas Stalionis también obtuvo la tercera plaza, en hombres benjamines A K-1. Por equipos, el Scooter fue quinto, Cullera, sexto, y Antella, noveno.