La patita de Castelló que enamora en TikTok al decir "papá"

La historia de Patita no es una historia cualquiera. Este animal que reside en Castelló junto a sus propietarios se ha hecho viral en TikTok al pronunciar "papá" cada vez que ve a su dueño. Sus vídeos, en los que su propietaria Saïda García muestra su día a día, se han hecho virales en redes sociales y ya acumulan miles de 'likes'. García aprovecha esta plataforma no sólo para mostrar la historia de Patita, sino también para concienciar a la sociedad sobre la importancia de cuidar a los animales.

García explica que "Patita no siempre fue Patita, ya que al principio la conocían como Manolito, un pequeño pato que fue comprado en una granja". Manolito fue criado en una casa, donde recibió cariño por parte de su propietaria. Saïda conoció al animal en una excursión escolar junto a sus alumnos. "Allí estaba él, acompañando a su humana. Me enamoré al instante", recuerda.

Su propietaria tuvo que buscarle un nuevo hogar porque quería independizarse y ningún propietario de los pisos que intentaba alquiler le dejaba vivir con el animal. "Le ofrecí adoptarlo y darle un lugar en mi familia, donde sería querido como siempre había sido", indica la nueva propietaria. Desde ese momento, Patita se convirtió en un miembro más de la familia y es imprescindible. El animal vive junto a sus propietarios en una casa de campo en Castelló, donde disfruta de un gran espacio al aire libre.

Su día a día, como explica Saïda, está lleno de cariño y cuidados, y también de aventuras. "Muy cerquita de casa tenemos el río Xúquer, donde le fascina darse un chapuzón. Bucea, nada y siempre nos sigue de cerca. Si su “papi” se mete en el agua, ella se lanza detrás y no lo pierde de vista, nadando a su lado como una sombra fiel", afirma. Patita llega a reconocer a su propietario y le llama "papá", como se puede observar en varios vídeos. Además, reconoce su coche cuando se acerca a casa.

La pareja aprovecha estos vídeos para denunciar el maltrato animal y hacer un llamamiento a la ciudadanía. "El contraste es enorme: mientras millones de patos mueren cada año en silencio, miles de personas en TikTok se han emocionado al descubrir la historia de Patatita", afirma.