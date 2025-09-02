Una retrospectiva repasa los veinte años de la Muixeranga de Sueca

La Muixeranga de Sueca celebra este año su vigésimo aniversario y, para celebrarlo, ha programado un acto por cada mes. Esta semana, una retrospectiva repasará su trayectoria a lo largo de las dos últimas décadas.

Hasta la fecha, se han llevado a cabo talleres de danzas, de bordar la faja, salidas a la naturaleza, una jornada de convivencia muixeranguera, un cinefórum, un encuentro de muixerangues y la publicación de un cuento para los más pequeños, entre otras actividades.

Este jueves, 4 de septiembre, a las 19 horas, se inaugurará una exposición retrospectiva en la sala Els Porxets de Sueca, donde se hará un recorrido desde los orígenes de la muixeranga hasta la actualidad. Organizada por la propia 'colla', se podrán ver fotografías, documentos, recortes de prensa, carteles y otros recuerdos relacionados con sus veinte años de historia. Además, se presentará un documental en el que diferentes integrantes de la muixeranga suecana detallarán sus vivencias personales. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 14 de septiembre, en horario de 18:30 a 20:30 horas.

La Muixeranga de Sueca, tal y como se conoce en la actualidad, realizó su primera actuación en la plaza del Ayuntamiento durante las fiestas navideñas del año 2005. Tal y como recuerda el colectivo, fue un grupo de amigos del Casal Jaume I el que se lanzó al rescate de la tradición, con la ayuda de agrupaciones muxerangueras de otras localidades.

Desde aquel momento, el colectivo, integrado en la actualidad por noventa personas, ha vestido su característica indumentaria (pantalón blanco, faja negra y camisa roja) en incontables actuaciones en ferias, encuentros, procesiones y todo tipo de actividades culturales y festivas.

"Con esta exposición retrospectiva, deseamos, no solo acercar esta tradición al público general, sino también demostrar que hay un futuro por recorrer de la mano de los niños, niñas y jóvenes que forman parte de la muixeranga y que prueban una manera diferente a pasarlo bien, de conocer gente nueva y de disfrutar de una forma de ocio seguro", apunta el colectivo.