La Ribera empieza septiembre con más parados tras el repunte estival

La Ribera arranca septiembre con más desempleo tras el repunte estival. Según las cifras publicadas por el SERVEF, el paro registrado en el mes de agosto en la comarca se ha situado en 16.127 personas, es decir, 339 más que en el mes de julio, lo que supone un aumento mensual del 2,15%.

Por su parte, los datos anuales indican que se registran este mes 649 parados menos que el mismo mes del 2024, lo que supone una disminución de desempleo anual del 3,87%.

En cuanto a la creación de empleo, se han registrado 5.955 contratos en agosto del 2025, lo que ha supuesto 185 contratos menos que en el 2024, es decir, se ha producido un 3,01% de descenso interanual. Por géneros, 2.730 han sido a mujeres (45,84%) y 3.225 a hombres (54,16%). La contratación indefinida mensual, por su parte, fue de 2.447 contratos (41,09%), un 6,95% menos que el año pasado y la contratación temporal, de 3.498 contratos (58,74%), un 7,11% más que el año pasado. Los contratos han sido, tanto en los temporales como en los indefinidos, un 56,47% a jornada completa y un 43,53% a tiempo parcial.

El secretario general comarcal de UGT-PV en la Ribera, Eduard Gómez, sostiene que estos resultados "reflejan una tendencia estacional propia de este período y responde al cierre de muchas empresas por motivos vacacionales; sin embargo, al descontar la estacionalidad y en comparación con años anteriores, los datos son positivos".

Asimismo, destaca que la "situación de bonanza económica" ha hecho que el número total de personas paradas sea el menor en un mes de agosto desde 2007. Con todo, apunta a la necesidad de seguir reduciendo el desempleo.

"Es necesario reformar e invertir en políticas activas de empleo eficientes, que estén bien dotadas de recursos humanos y técnicos para poder desarrollar adecuadamente la orientación e intermediación laboral, incrementando así la empleabilidad de las personas desempleadas. Estos cambios son especialmente relevantes para quienes se encuentran en paro de larga duración, es decir, más de un año buscando empleo", indica el líder sindical.