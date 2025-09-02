Sollana desata todo su potencial gastronómico

Sollana se prepara para convertirse en epicentro de la creatividad culinaria con la celebración del I Concurso Profesional Provincial de Paella Valenciana con Naranja, una iniciativa pionera que reunirá a reputados cocineros de toda la provincia con un reto tan exigente como sugerente: fusionar en una paella los dos productos más emblemáticos de la gastronomía valenciana, el arroz y la naranja.

El certamen tendrá lugar el lunes 22 de septiembre y contará con premios que suman más de 4.000 euros. El ganador se llevará 2.000 euros en metálico, mientras que el segundo clasificado obtendrá 1.500 euros en producto y el tercero, 1.000 euros en producto. Los participantes deberán elaborar una paella para 15 raciones e incorporar la naranja en la receta como consideren más adecuado, con libertad técnica y creativa.

La coordinación del concurso estará en manos del chef valenciano Raúl Magraner, del restaurante Bon Aire (El Palmar), reconocido maestro arrocero que respalda la iniciativa como una oportunidad para dar proyección a los ingredientes más internacionales de la Comunitat Valenciana. “La paella y la naranja son nuestro sello en el mundo, y este concurso pretende situar a Sollana en el mapa gastronómico como punto de referencia”, apunta Magraner.

Un segundo reto con el aguacate como protagonista

Además de la paella con naranja, el concurso incluye una segunda categoría en colaboración con la empresa local Alcoaxarquia, que será la encargada de suministrar aguacates de la máxima calidad. Los cocineros deberán presentar un plato libre con aguacate —ya sea en versión dulce o salada— y competirán por un premio de 500 euros en producto.

Menja’t Sollana celebra su décima edición

El concurso será el preludio de la décima edición del Menja’t Sollana, la gran cita gastronómica y cultural de la localidad, que se celebrará del 26 al 28 de septiembre. Durante ese fin de semana, Sollana se transformará en un escaparate de sabores con una amplia oferta de tapas, arroces, vinos, quesos, licores y productos artesanos, a la que se sumarán actividades para todos los públicos: espectáculos de calle, musicales y propuestas infantiles.

El evento, que ha logrado consolidarse en solo una década como una referencia del calendario gastronómico valenciano, refuerza la apuesta de Sollana por la promoción de su identidad culinaria y por la dinamización del turismo local.

Las inscripciones para participar en el I Concurso Profesional Provincial de Paella Valenciana con Naranja permanecerán abiertas hasta el 7 de septiembre. Con la mirada puesta en el futuro, la localidad de la Ribera Baixa busca que esta primera edición marque un antes y un después en la fusión de tradición e innovación culinaria, y que la paella con naranja se convierta en un símbolo más de la creatividad gastronómica valenciana.