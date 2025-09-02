El Valencia CF femenino ayuda a dar visibilidad a la enfermedad rara de una niña de Cullera
Los padres impulsan la asociación "Creciendo con Jimena" para recaudar fondos y sensibilizar sobre el síndrome de Noonan
Jimena Iznardo Sapiña tiene solo tres años y medio y ya conoce lo que significa enfrentarse a una enfermedad rara. Vecina de Cullera, padece síndrome de Noonan, un trastorno genético que afecta al desarrollo normal del cuerpo y que provoca graves consecuencias físicas y de salud.
El día a día de Jimena está marcado por una cardiopatía congénita (estenosis valvular pulmonar), problemas de coagulación y talasemia, así como una disfagia severa que le obliga a alimentarse mediante un botón gástrico PEG tras una intervención quirúrgica. A ello se suman dificultades motoras que le impiden caminar y que hacen necesario el uso de andador, bipedestador y dafos, además de un retraso en el lenguaje.
Para mejorar su calidad de vida, la pequeña acude semanalmente a múltiples terapias: fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia respiratoria y, más recientemente, terapias acuáticas recomendadas por los especialistas. La mayor parte de estas sesiones tienen un coste de entre 40 y 50 euros, lo que supone un importante esfuerzo económico para la familia, que apenas cuenta con una ayuda pública de 455 euros y una prestación para pañales.
Ante esta situación, los padres han impulsado la asociación “Creciendo con Jimena”, con el objetivo de recaudar fondos y dar visibilidad al síndrome de Noonan. Gracias a esta iniciativa, poco a poco están logrando apoyos para que su hija pueda seguir adelante y mejorar su desarrollo.
Un fin de semana espectacular
Jimena vivió el pasado fin de semana una jornada muy especial en la Ciutat Esportiva Antonio Puchades, donde el Valencia CF femenino, con la colaboración de Candela Iznardo, hermana de la niña y jugadora del club, la recibió con una cálida bienvenida. La acción, promovida por Candela, buscaba sensibilizar a la afición y a la sociedad sobre la realidad de esta enfermedad.
La familia confía en que "con el esfuerzo diario, la atención de los especialistas y la solidaridad que estamos recibiendo, Jimena pueda algún día caminar, comer, beber e incluso hablar como cualquier otro niño“, ha afirmado el padre, Óscar Iznardo.
