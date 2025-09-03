Alberic sanciona a cuatro motoristas por superar el nivel de ruido permitido

La Policía Local de Alberic ha impuesto una multa de 200 euros a cuatro conductores de ciclomotor que circulaban por la localidad con un nivel de ruido superior al permitido.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes y martes, entre las 22:50 y las 00:50 de la noche, cuando los agentes identificaron a cuatro conductores de ciclomotor que circulaban por las calles Cervantes, Ribera Alta y Muntanyeta con "silenciador ineficaz", lo que provocaba que los vehículos emitieran un ruido incompatible con el descanso y la tranquilidad de las vecinas y los vecinos. El importe de la sanción ha sido de 200 euros para cada uno de los infractores.

El Alcalde de Alberic, Toño Carratalá, ha reconocido que "el ruido de estos vehículos es una de las mayores preocupaciones de las vecinas y vecinos". "Desde la Policía Local impulsamos diferentes campañas de control durante todo el año. Además, las patrullas policiales actúan en consecuencia cuando observan una acción sancionable porque el objetivo de nuestro gobierno y de nuestros agentes es garantizar al máximo el bienestar de la gente de Alberic", recalca el primer edil.

El ayuntamiento ha recordado que, de acuerdo con el Reglamento de Circulación (RD 1428/2003), "se prohíbe la circulación de vehículos de motor y ciclomotores con el llamado escapo libre, sin el preceptivo dispositivo silenciador de las explosiones" y "se prohíbe, así mismo, la circulación de los vehículos mencionados cuando los gases expulsados por los motores, en lugar de atravesar un silenciador eficaz, salgan desde el motor a través de uno incompleto, inadecuado, deteriorado o a través de tubos resonadores".