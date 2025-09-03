Algemesí reparte 5,4 millones de euros de las ayudas de Amancio Ortega para vehículos afectados por la dana

El Ayuntamiento de Algemesí ya ha repartido los 5,4 millones de euros recibidos por la Fundación Amancio Ortega para los vecinos con vehículos afectados por la dana.

Algemesí, epicentro de la trágica dana del pasado 29 de octubre en la Ribera, recibió, como ya informó este diario, una aportación de 5,4 millones de euros por parte de esta fundación para reconstruir la localidad tras el desbordamiento del río Magro. El consistorio decidió que este dinero se repartiría entre los vecinos con vehículos dañados por las inundaciones.

Tras la decisión, el primer edil explicaba en sus redes sociales que la riada había golpeado muchas plantas bajas y vehículos, por lo que se había decidido destinar esta ayuda a la recuperación de turismos.

Estas cantidades, de las que se han beneficiado cerca de 12.000 vehículos, se han repartido según el tipo de vehículo afectado, otorgando la menor cantidad a las motocicletas mientras que los camiones se han llevado la mayor cifra, según los requisitos establecidos por el propio consistorio. Concretamente, los propietarios de motocicletas han recibido 120 euros. En el caso de cuadriciclos ligeros o turismos han sido 300 y 500 euros respectivamente. En las furgonetas mixtas también ha rondado los 500 euros mientras que los dueños de tractores han podido recibir 600 euros. Por último, los propietarios de camiones pueden reclamar hasta 750 euros.