Alzira s’incorpora a la xarxa global de governs locals per la sostenibilitat
L'ajuntament formalitza l'adhesió a l'Internacional Council for Local Environmentla Iniciatives (ICLEI) que aglutina a més de 2.500 institucions de 125 països
L'Ajuntament d'Alzira ha formalitzat la seua adhesió a l’International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), una xarxa mundial que aplega més de 2.500 governs locals i regionals de més de 125 països compromesos amb la sostenibilitat, l’acció climàtica i la resiliència urbana.
Amb esta incorporació, Alzira reforça el seu compromís amb les polítiques mediambientals i la transició ecològica, així com la seua voluntat de participar activament en solucions globals davant dels reptes del canvi climàtic des d’una perspectiva local.
En els darrers anys, la ciutat ha fet passos significatius en matèria de sostenibilitat, amb iniciatives com l’Anell Verd, el projecte europeu ClimateGO, la transformació dels patis escolars en espais verds, la millora de l’eficiència energètica en edificis municipals o els programes de mobilitat sostenible o la protecció enfront d’inundacions amb els canals interceptors i la prevenció d’incendis. L’adhesió a ICLEI permetrà donar continuïtat a estes accions i, alhora, obrir-les a la col·laboració i difusió internacional.
“Esta adhesió ens permet situar-nos al costat de ciutats que lideren la lluita contra el canvi climàtic"
Segons ha destacat l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, “esta adhesió ens permet situar-nos al costat de ciutats que lideren la lluita contra el canvi climàtic. Formar part d’ICLEI ens dona accés a coneixements, experiències i recursos que ens ajudaran a continuar construint una Alzira més verda, saludable i resilient, pensant en el benestar de la ciutadania present i futura”.
Gràcies a esta aliança, Alzira tindrà accés a plataformes internacionals, bones pràctiques, projectes europeus i xarxes de cooperació que permetran accelerar la implementació de la seua agenda estratègica local.
L'adhesió a l’ICLEI suposa, a més, una oportunitat per a anticipar-se i donar resposta a desafiaments globals com la urbanització, la degradació ambiental i les desigualtats socials, que consolida Alzira com un referent en sostenibilitat a la Comunitat Valenciana.
