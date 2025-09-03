Aventuras para sanar las heridas de la dana

Las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre han dejado una serie de heridas entre la población de los distintos municipios afectados. Diez meses después, muchas de estas cicatrices todavía no han podido ser curadas. Los consistorios trabajan a contrarreloj para recuperar la imagen previa a aquella jornada, aunque hay daños que son invisibles y tardarán más tiempo en ser sanados. La salud mental es una de ellas. Esta se vio gravemente afectada tras la dana, especialmente entre los más adolescentes, que nunca habían vivido una situación así. Muchos de ellos ya sufrían episodios de ansiedad, estrés o vulnerabilidad, que se han agravado todavía más tras sufrir este trágico episodio, que muchos de ellos todavía no han podido borrar de su mente.

Con el fin de revertir esta situación, el Ayuntamiento de Alzira ha impulsado un campamento juvenil en Venta del Moro para sanar y fortalecer la salud mental de estos jóvenes. Las concejalías de Juventud y Servicios Sociales ha puesto en marcha este proyecto junto a un grupo de psicólogos especializados en esta materia. Hasta el jueves, una decena de adolescentes alzireños trabajarán las consecuencias de la dana en su salud mental a través de la psicología de aventura. Para ello, los jóvenes participarán en actividades multiaventura como rafting o escalada en un entorno natural. «Queremos fortalecer la salud mental de los más jóvenes a través de experiencias de aventura con el fin de que este aprendizaje se pueda aplicar a su día a día», explica Alexander Rose, director del proyecto y psicólogo especialista en adicciones y trauma.

El consistorio ha sido el encargado de seleccionar al grupo de jóvenes de entre 12 y 16 años que participan en este campamento durante tres días y en el que también colaboran voluntarios y entidades locales para asegurar un entorno terapéutico y de confianza. «A través de los fondos recibidos por la dana, el ayuntamiento ha elegido a personas que han sido víctimas colaterales de la tragedia, ya que, aunque no se han visto afectadas directamente por la riada, ya sufrían situaciones traumáticas que ahora se han agravado», explica el director. Las distintas actividades grupales buscan «sanar a través de la aventura». «Queremos que sientan que están en un contexto seguro, rodeados de naturaleza y enfrentándose a retos», explica el director.

Terapia Aventura ha proyectado para estas tres jornadas un programa que aprovecha el entorno natural y actividades con riesgo controlado para facilitar procesos de cambio, promover la resiliencia y reforzar la salud mental con el fin de reconstruir el bienestar de los adolescentes. «Estas actividades extremas pueden aplicarse a su vida diaria, sobre todo si se realizan en grupo», señala el director, quien añade que «en cada sesión el equipo de psicólogos les presta herramientas y estrategias para hacer frente a los problemas y aplicarlos a la vida».

El campamento, a su vez, también ahonda en la prevención de conductas adictivas relacionadas con el uso excesivo de las tecnologías digitales, fruto, en muchos casos, de la necesidad de evasión. A lo largo de estos días, los jóvenes podrán aprender a gestionar la ansiedad, reducir síntomas de estrés postraumático, mejorar su autoestima y establecer un vínculo más saludable con el entorno con el fin de tener las herramientas necesarias para poder actuar en un episodio similar.