Carlet inaugura sus fiestas con la subasta de palcos
La comisión de festeros Tot x l'Aire consiguió recaudar un total de 52.100 euros
El Teatro Giner de Carlet acogió durante la noche de ayer el primer acto de la programación de sus fiestas patronales. La tradicional subasta de palcos concentró a centenares de participantes que buscaban conseguir un lugar privilegiado para disfrutar de cada actuación y cena programadas en la plaza Major.
La comisión de festeros Tot x l'Aire consiguió recaudar un total de 52.100 euros mediante la subasta de 36 palcos. El más caro se adjudicó por 2.300, mientras que el más barato fue 550 euros y la media de todos ellos ha sido de 1.447 euros.
Todos los grupos de amigos que han conseguido adjudicarse uno de los espacios de la plaza Mayor montarán sus palcos durante la jornada de viernes.
La subasta de palcos da inicio a unos días cargados de fiesta, tradición, convivencia e ilusión compartidas.
