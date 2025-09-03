La Bassa de Sant Llorenç revive mientras el ayuntamiento trata de garantizar un caudal mínimo

La Bassa de Sant Llorenç de Cullera vuelve a mostrar una lámina de agua generosa tras varias semanas en las que permanecía prácticamente seca debido a la tradicional ‘eixugada’ o vaciado de los campos de arroz para la preparación de la nueva campaña. Superados esos momentos más críticos, el consistorio manifiesta su voluntad de fijar un caudal mínimo que garantice su supervivencia.

El «ullal» más importante de Cullera ha recuperado en los últimos días un volumen aceptable de agua que le devuelve su condición de hábitat privilegiado para aves y especies acuáticas. El proceso ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de Cullera, la Comunidad de Regantes y el Parc Natural de l’Albufera, que han coordinado aportes y manejos de agua para garantizar la supervivencia de este enclave único.

Patrimonio natural

La situación actual, aunque frágil, devuelve la esperanza. Los expertos advierten de la necesidad de trabajar de forma continua para poder garantizar su protección. Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Víctor López, ha afirmado a este periódico: «Estamos trabajando en la necesidad de poder confeccionar un plan estable de gestión que garantice un caudal ecológico mínimo, controle las especies invasoras y limite los impactos de las obras hidráulicas recientes». Pero, al mismo tiempo, el resurgir de la Bassa de Sant Llorenç recuerda que «el patrimonio natural puede mantenerse vivo si existe compromiso y cooperación. Es necesario que todas las administraciones estemos implicadas en la regeneración y mantenimiento del entorno natural de la base de Sant Llorenç, ya que sólo así se podrá garantizar su supervivencia ecológica».

Evolución de la Bassa de Sant Llorenç de Cullera en los últimos años / Joan Gimeno

Según López, el consistorio «ya trabaja en esa línea, puesto que consideramos que es una necesidad mantener nuestro patrimonio natural y ecológico. Seguiremos desde el ayuntamiento garantizando las inversiones necesarias para poder dar la sostenibilidad necesaria en la Bassa, es una forma más de defender nuestro patrimonio en este caso patrimonio natural. Se seguirá trabajando codo con codo con todas las administraciones para poder conseguir recuperar este entorno natural».

En los últimos treinta años, la Bassa ha sufrido sequías severas, extracciones agrícolas que redujeron su nivel natural, invasiones de cañaveral y episodios de contaminación por nutrientes. En 2019, incluso fue necesario realizar un aporte extraordinario de millones de litros de agua para evitar su desaparición. Sin embargo, en paralelo, se han impulsado iniciativas para su recuperación: desde actuaciones de accesibilidad hasta el proyecto —aún en proceso de finalización— de un Centro de Interpretación de Aves que convertiría el paraje en un espacio de educación ambiental y turismo de naturaleza.

Entorno privilegiado

La Bassa de Sant Llorenç se encuentra en un lugar privilegiado: rodeada por los arrozales de la marjal, protegida al oeste por la Serra de les Raboses y con el Mediterráneo apenas a unos cientos de metros al este. Esa combinación de mar, montaña y humedal le otorga un valor paisajístico excepcional y un interés ecológico que trasciende lo local. Sus aguas dulces y transparentes acogieron una gran variedad de vegetación palustre y fueron refugio de ánades, garzas y pequeños passeriformes propios de los humedales. Hoy, pese a las presiones humanas y las alteraciones hídricas, sigue siendo un enclave fundamental en la red de puntos de biodiversidad de l’Albufera.