Una docena de edificios públicos siguen cerrados diez meses de las inundaciones

Una docena de infraestructuras municipales en la Ribera siguen cerradas 309 días después de las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. Algemesí, epicentro de la catástrofe en la comarca, concentra gran parte de ellas, aunque también hay edificios dañados en Alginet, Guadassuar y l'Alcúdia. Los consistorios ya han presentado las memorias al Gobierno de España, aunque cada proyecto avanza a una velocidad distinta.

Diez meses después de la tragedia, los ayuntamientos han trabajado a contrarreloj para recuperar estos edificios tan necesarios para el funcionamiento diario. No obstante, los graves daños ocasionados por el desbordamiento del río Magro han imposibilitado la reapertura de algunos de ellos.

Algemesí cuenta con siete infraestructuras afectadas que todavía no pueden ser disfrutadas por los vecinos de la localidad. El consistorio ha reabierto progresivamente algunos de los edificios afectados, cuyas obras se han proyectado con perspectiva antiinundación. El mercado municipal, por ejemplo, ha reabierto esta semana tras acometer las obras de rehabilitación en el interior del edificio. Sin embargo, todavía habrá que esperar más tiempo para disfrutar de otros espacios fundamentales para la ciudad como la biblioteca, el aparcamiento municipal o los dos teatros.

El consistorio deberá acometer obras en el interior de la biblioteca tras la riada. Como ya informó este diario, el espacio no sufre daños estructurales, pero es necesario reparar los desperfectos que hay en el techo. Además, el ayuntamiento aprovechará los trabajos para remodelar el espacio y ganar más capacidad, además de reconstruir el archivo bibliográfico.

El aparcamiento subterráneo de la Plaça del Mercat tampoco cuenta con una fecha de reapertura, no sólo por la magnitud de los daños, sino por la dificultad a la hora de gestionar las ayudas y acometer las obras de reconstrucción, ya que el 13 % de las plazas son de propiedad privada, mientras que el resto son de titularidad municipal.

Las infraestructuras municipales con mayores daños se sitúan en el barrio del Raval, el más afectado por su cercanía al río. En este caso, los edificios deberán ser derribados. Se trata del centro de participación ciudadana, el CEIP Carme Miquel y la guardería Sis Xiquets. La Conselleria de Educación ha instalado aulas prefabricadas en el barrio para acoger a los cerca de 200 alumnos de este colegio, mientras que los veinte menores que acudían a la guardería han sido reubicados en la escoleta infantil y el centro social del Carrascalet.

El CEIP Blasco Ibáñez de Alginet también deberá ser derribado por los daños estructurales ocasionados por el paso del tornado. En este caso, los cerca de 400 alumnos iniciarán el curso en las aulas situadas en l'Hort de Feliu.

Espacios sociales

La mayoría de edificios sin fecha de reapertura son espacios sociales o culturales. En el caso de l'Alcúdia, l'Àgora Jove fue la infraestructura más afectada por las inundaciones del 29 de octubre. Su cercanía al río ha comportado que se tengan que acometer trabajos de reconstrucción. El alcalde de la localidad, Andreu Salom, ha explicado a este diario que en septiembre se licitarán las obras, por lo que se prevé que el espacio reabra sobre el mes de mayo.

Guadassuar tampoco ha podido reabrir todos sus espacios municipales. En este caso, la riada afectó gravemente al parking y al auditorio. El alcalde Vicent Estruch reconocía hace unos días a este diario que se trata de las "obras que más preocupan". «Ya hemos presentado las memorias, pero siempre nos dicen que falta alguna cosa por alegar y nos llegan nuevos requerimientos», lamentaba.

Las cerca de 110 plazas del parking municipal siguen inutilizables tras la dana, cuyo coste asciende a cerca de 400.000 euros.

Las obras del auditorio ascienden a cerca de un millón de euros, ya que deben acometerse tareas de rehabilitación y obras de accesibilidad. Además, parte del mobiliario debe trasladarse a zonas más elevadas, ya que se encuentran en los sótanos. Estruch reconocía que es «un espacio fundamental para la ciudadanía», ya que «se hacen muchas actividades».