La feria romana de l’Énova hace historia tras integrarse en la red europea de recreaciones históricas

L'Énova está de celebración. Su feria romana Terra Iuniana ha sido reconocida por la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas y por la Confederación Europea de Festivales y Eventos Históricos, con sede en Bélgica. Con sólo cinco ediciones se convierte en el primer municipio de la provincia de Valencia y el segundo de la Comunitat Valenciana que forma parte de esta reconocida red.

Ambas instituciones buscan poner en valor las recreaciones históricas que se realizan tanto en España como en el resto de Europa, por lo que pasa a compartir espacio con grandes eventos como la Batalla de Almansa, las Fiestas de Cartagineses y Romanos o Emerita Lvdica de Mérida.

La Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas reconoce que "Terra Iuniana es mucho más que una feria: es una auténtica inmersión en el legado romano que forma parte de la identidad del municipio de l’Énova". El evento está inspirado en los hallazgos arqueológicos de la Villa Romana (Villa Cornelius), en sus canteras romanas y en sus carriladas. Esta celebración histórica, en palabras de la asociación, "transforma el municipio en un auténtico foro del pasado, donde la cultura, la historia y la emoción cobran vida".

En la descripción, añaden que, durante el evento, calles y plazas se visten con los colores del Imperio. "Legionarios, mercaderes, artesanos, patricio, libertos y esclavos conviven en un ambiente festivo que recrea fielmente la vida cotidiana en la antigua Iuniana, nombre que algunos estudiosos asocian con los orígenes romanos de la población de l'Énova, pero lo que no hay duda, es que Publius Cornelius Iunianus era un poderoso patricio propietario de todas estas tierras".

Talleres y actividades durante todo el año

Como ya informó este diario, el municipio propone implementar una serie de propuestas durante los meses previos a su celebración con el fin de atraer más público y fomentar la participación ciudadana.

El consistorio plantea llevar a cabo actividades, talleres, concursos o utilizar las nuevas tecnologías para poner en valor esta feria. Además, el ayuntamiento busca mantener su celebración durante las mismas fechas para concienciar a la ciudadanía.