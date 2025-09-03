Una joven patinadora de Alfarb representará a España en el europeo de Italia y el mundial de Pekín

La joven patinadora de Alfarb Jimena Cervera Guerras ha sido convocada por la selección española de patinaje artístico para formar parte del equipo que participará en el campeonato de Europa que se celebra en Trieste (Italia) del 10 al 14 de septiembre y el el campeontao del mundo que se disputará en Pekín (China) del 17 al 30 de octubre.

Jimena Cervera, de 17 años, se proclamó en junio campeona de España junior 2025 en la modalidad de Solodance de patinaje artístico, revalidando el título. Campeona autonómica durante siete años consecutivos, la deportista valenciana fue también campeona de España y de Europa juvenil en 2024, subcampeona en la Copa del Mundo 2024 y tercera clasificada en el mundial de 2025, ya en categoría junior, entre otros éxitos internacionales que avalan su trayectoria.

Como reconocimiento a estos resultados ha sido convocada por la selección para representar a España en las dos próximas citas internacionales en su categoría. En el caso del mundial de Pekín, tendrá un significado especial al ser el primero en la carrera de Jimena, ya que hasta este año no podía acceder por edad dado que sólo se disputa en categoría junior y senior. La clasificación en este caso se logra únicamente con podio en el campeonato de España.

Este logro no solo refleja el talento y dedicación de Jimena, sino también el apoyo incansable de su familia. En especial, de su abuelo Aurelio, que cada día recorre 90 kilómetrospara llevarla a entrenar al CPA Castelló. Una muestra del sacrificio y la ilusión compartida que hacen posible que una joven de nuestra tierra pueda llegar tan lejos.

Jimena afronta estos retos con gran ilusión y preparación, con el objetivo de realizar un buen papel y dejar a España —y a la Comunitat Valenciana— en lo más alto, animando a todos los jóvenes a luchar por conseguir sus sueños.