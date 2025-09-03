El MIM de Sueca recorta un 16% su presupuesto y un día de espectáculos

Sueca volverá a convertirse en capital del teatro gestual con la celebración de la 35ª edición de la Mostra Internacional de Mim (MIM), que tendrá lugar del 18 al 21 de septiembre. El certamen llega marcado por los recortes ante la delicada situación económica del ayuntamiento, aunque la organización confía en que la reducción de 93.000 euros en el presupuesto y de un día de espectáculos no reste relevancia a una de las citas culturales más importantes del calendario.

Este año se presenta bajo el lema “Poesía escénica” y reunirá a compañías de prestigio internacional y a creadores emergentes en un programa que combina mimo, teatro físico, circo contemporáneo y danza-teatro.

La concejala del Festival, Merced Sorrentino, ha agradecido la dedicación de todas las personas implicadas en el evento, subrayando que “hasta hace prácticamente un mes no se tenía la total seguridad de poder llevarlo a cabo”.

Por su parte, el diputado provincial Paco Teruel ha resaltado el papel del certamen: “Queremos destacar la importancia que tiene uno de los mejores festivales del arte gestual de toda Europa y, por ello, desde la Diputación hemos decidido aportar 50.000 euros”.

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha reconocido las dificultades que atraviesa el consistorio: “Ante la delicada situación económica del Ayuntamiento de Sueca, nos hemos visto en la obligación de recortar en un día las representaciones y efectuar una reducción del 26% en el presupuesto destinado a los espectáculos, que este año oscilará en torno a los 93.000 euros. El ajuste global del certamen será del 16%, de manera que el presupuesto total de este 2025 se situará en torno a los 239.000 euros”.

La esencia, por encima de los recortes

La directora escénica del festival, Ángeles González, ha explicado que la organización ha optado por reducir en un día las representaciones para mantener la continuidad y calidad de la programación: “El recorte presupuestario nos ha obligado a ajustar un día menos de festival porque hemos querido que prevalezca, por encima de todo, la esencia del MIM: que existan espectáculos de forma continuada durante los días de celebración. Ha sido un trabajo constante de todo un año, pero sobre todo estresante durante los dos últimos meses, que nos ha permitido conseguir un festival que mantiene intacta la esencia de todas las ediciones anteriores”.

Presentación de la nueva edición del MIM. / Joan Gimeno

El festival contará con espectáculos tan destacados como “Encerrona” de Pepe Viyuela, “Doma DDC” de Daniel Doña, “Wet Floor” de Cris Clown, además de la creatividad de Xampatito Pato y la poética propuesta de la Compagnie Hors Surface con “Le Poids des Nuages”.

Con 35 años de historia, la Mostra Internacional de Mim de Sueca sigue consolidándose como uno de los grandes referentes del arte escénico en Europa, uniendo la tradición del gesto con la innovación contemporánea, y transformando durante cuatro días las calles y plazas de Sueca en un escenario abierto al mundo.