Padres y profesores estallan al afrontar el inicio de curso con los daños de la dana todavía por reparar

A menos de una semana de que comience el curso, la comunidad educativa del colegio Les Comes de l’Alcúdia ha convocado una manifestación el próximo 9 de septiembre para protestar por el lamentable estado que presenta el edificio de infantil, que también alberga el gimnasio, pese a que ya han transcurrido diez meses de la dana que arrasó buena parte de la provincia. Una enorme grita en uno de los muros obligó a vallar buena parte del centro, por lo que los 240 alumnos matriculados se ven obligados a volver a las aulas con espacios compartidos y muy limitados. Tanto docentes como familias reclaman una solución que, según explican, sería rápida y económica, pero sigue sin aplicarse.

Si bien es cierto que el colegio «necesita reformas, mejoras y mayor mantenimiento», aseguran, también lo es que el paso de la dana agravó su situación. El principal problema se encuentra en el edificio que utiliza el alumnado más joven, el del ciclo de Infantil. Una enorme grita amenaza una infraestructura casi centenaria. En la actualidad, permanece vallada, lo que impide el acceso a dicho módulo, al patio correspondiente y también a las pistas de baloncesto y futbito.

«El vallado de seguridad resta infraestructuras y la falta de espacio, a todos los niveles, complica el día a día de la escuela», apunta la comunidad educativa, que prosigue: «Llevamos diez meses esperando, nos dicen que se pueden poner unas grapas que evitarán el agrandamiento de la grieta, que costará unos seis o siete mil euros y que se puede arreglar en una semana, pero la empresa constructora ahora está en un trabajo de tres meses. Si la solución era tan fácil, ¿por qué no se ha hecho ya?».

Pendientes de inversiones

Asismismo, señala que esta situación provoca que los más pequeños hayan tenido que hacer uso de baños «que no están adaptados a la normativa, siendo un peligro que tengan que subirse a bancos para sentarse al WC o lavarse las manos».

Recinto vallado e inaccesible desde la dana. / Levante-EMV

Docentes y familias, al unísono, lamentan la «falta de coordinación de las administraciones» e insisten en que, llegados a este punto de hartazgo, «no se trata de buscar culpables, sino soluciones». Del mismo modo, comentan que si «hay centros que estaban en peores condiciones y ya están operativos al 100%, Les Comes no debería ser una excepción».

Vandalismo

Además, según asegura el centro, todavía espera una importante inyección económica: «Aunque agradecemos los 25.000 euros donados por el Consell por ser centro afectado por la dana, que nos han dado oxígeno, continuamos esperando los casi 110.000 euros del Pla Edificant que restan para actuaciones y reformas que esperamos desde hace años. También necesitamos que se aclare cómo funciona la gestión con el Consorcio de Seguros y los 37.000 euros en daños producidos por la dana».

Para colmo de males, la escuela ha sido víctima de actos vandálicos durante el verano. Un almacén exterior apareció forzado y el gimnasio, con los cristales de la puerta rotos. También se vaciaron los extintores.

Ante su precaria situación, la comunidad educativa ha convocado una manifestación el próximo martes, 9 de septiembre, a las 13:00 horas, en la puerta principal del colegio para reclamar una solución. «Solo queremos volver a la normalidad», sentencia el centro.