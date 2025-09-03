El PP de Alzira ve una "mala gestión" en la reapertura parcial del Fontana tras seis años de espera
Proponen que los usuarios pueda utilizar los vestuarios del Palau mientras se acomete la última fase de las obras
El Partido Popular de Alzira ha criticado la reapertura del polideportivo Fontana Mogort solo para entrenamientos y sin público lo que, tras permanecer la instalación cerrada durante más de seis años, considera que es una muestra de “mala gestión”.
“El PP celebra que, tras seis años, el balón vuelva a rodar en el Fontana Mogort, pero denuncia que la reapertura del pabellón llega incompleta y sin cubrir necesidades básicas como son los vestuarios para los deportistas”, expone el PP en un comunicado.
“El gobierno municipal ha permitido la puesta en marcha del pabellón sin haber finalizado la última fase de las obras y la única alternativa que se plantea actualmente es que la empresa adjudicataria renuncie a ejecutarla. Consideramos que esa opción es una muestra de mala gestión, ya que no aporta soluciones a corto plazo y mantiene a los clubes en una situación precaria. Después de seis años, seguimos en una situación precaria y parece que este calvario no se vaya a terminar nunca”, señalan los populares, que plantean como medida provisional que se habiliten los vestuarios del Palau d’Esports para su uso por parte de los usuarios del Fontana “hasta que se complete la obra pendiente”.
El PP señala que “que los clubes y deportistas de nuestra ciudad merecen un trato digno y unas instalaciones deportivas completas, modernas y funcionales. No pueden seguir siendo los perjudicados por la falta de previsión y los retrasos continuados de este gobierno”, concluye.
