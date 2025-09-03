Segundo arrollamiento mortal en tres días en la estación de Carcaixent

Renfe ha habilitado un servicio de autobús en Carcaixent tras una incidencia en la estación situada en esta localidad, que ha comportado que se tenga que interrumpir la circulación.

Cercanías ha informado a lo largo de la mañana que la línea 2 estaba sufriendo retrasos y detenciones durante las últimas dos horas debido a un arrollamiento en Carcaixent.

Sobre las 10:26 h, Renfe ha informado a los pasajeros a través de sus redes sociales que la circulación del tren se iba a realizar por una única vía, por lo que se podían producir retrasos y detenciones en ambos sentidos. En ese momento, las autoridades pertinentes trabajaban para solucionar el problema.

El tren con salida prevista a las 9:53 h desde la estación de l'Alcúdia con destino València Nord se encontraba detenido a las 10:37 h, mientras que a las 11:41 h Cercanías informaba que los trenes con salida desde Xátiva/L'Alcúdia con destino Valencia Nord iban a finalizar su trayecto en Pobla Llarga. Por su parte, los trenes con salida desde Valencia Nord destino Xàtiva/L'Alcúdia, terminaban su trayecto en Alzira.

Ahora Renfe ha decidido establecer un servicio alternativo mediante autobús.

Se trata del segundo arrollamiento en esta estación de Carcaixent en los últimos tres días.