El tenista alzireño Adri Climent gana su primer torneo internacional

El tenista alzireño Adri Climent ha ganado su primer torneo internacional junior individual. Un mes después de ganar el primer torneo internacional en dobles, en Benidorm, junto al chileno Juan Esteban Inostroza, se ha impuesto en el J30 de Cluj Napoca en Rumanía. Los 30 puntos obtenidos le permiten saltar del puesto 1.900 al 1.284 del mundo, el mejor en su corta pero prometedora carrera.

El triunfo ha reavivado el interés de varias universidades estadounidenses para contar con Adri en sus equipos, becándole los estudios. “Es una gran oportunidad para llegar al tenis profesional que no quiero desaprovechar. Muchos de los mejores jóvenes tenistas del ranking mundial han salido de allí”, comentó el alzireño. “Me gustaría poder estudiar International Bussiness o algo relacionado con el sport management/bussiness, para dirigir academias de tenis”, comenta.

Compaginar este año primero de Bachillerato con el tenis no ha sido tarea fácil porque “muchas veces tenía que estudiar de madrugada después de llegar de los viajes”, por lo que el segundo curso lo estudiará online. Adri tiene claro que no dejará los estudios como han hecho otros deportistas. “Una inoportuna lesión te puede alejar del deporte sin tener otra salida abierta”, reflexiona.

El torneo, paso a paso

Tener una posición tan “baja” le obligó a disputar la primera ronda contra el número dos del torneo, el rumano David Burac, al que ganó 6-1 6-4. En segunda ronda, el también local Denis Dragomir ganaba 4-6 y 4-5 con bola de set, pero Climent le remontó con tres juegos y hundió la moral del rival al que batió 6-1 en la tercera manga. En cuartos de final se deshizo del también rumano Ciprian Florincas 6-0 6-2. Ya en semifinales supo contrarrestar con paciencia los duros golpes del británico Isaac Sallu con un doble 6-3.

“Aunque me gusta jugar al ataque, le aguantaba los golpes y él fallaba”. En la final tuvo que volver a remontar. Con 5-3, a favor contra Fillippo Catalano, el alzireño no cerró el set y el italiano remontó a 5-6 y bola de set, que también levantó. “El psicólogo Kike Andrés me ayuda mucho. Antes, un set-ball en contra afectaba a mi rendimiento, era muy nervioso, me quejaba mucho,… Ahora lo llevo con más tranquilidad”. De hecho, ganó la primera manga 7-6 y minó la moral del transalpino para vencerle 6-0 en la segunda.

En las próximas semanas Adri jugará un torneo en Lieja (Bélgica), dos en Madrid y tres en la Comunitat Valenciana. El propósito es sumar el máximo de puntos para jugar el año que viene algún Grand Slam como está haciendo la gran promesa del tenis español, Tito Chávez, al que ganó semanas atrás en el campeonato de España 7-5 6-3. El hispano-ecuatoriano está en segunda ronda del US Open.

El alzireño es un gran aficionado a la UD Alzira y el Family Cash Alzira FS y celebra sus triunfos con las camisetas de sus equipos. Este último le ha comunicado que el próximo martes realizará el saque de honor antes del partido contra ElPozo Murcia que será retransmitido por Teledeporte.