Tres dotaciones de bomberos extinguen un incendio en un barranco entre Benifaió y Almussafes

Tres dotaciones de bomberos y tres brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos han extinguido esta mañana un incendio de vegetación, que se había originado cerca de un barranco entre las localidades de Benifaió y Almussafes.

El fuego se ha originado sobre las 10 h de la mañana cerca de la CV-42 a la altura del barranco. Las llamas, según ha podido saber este diario, han quedado controladas rápidamente y durante las últimas horas los bomberos han refrescado la zona para evitar que se propague.