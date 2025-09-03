Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres dotaciones de bomberos extinguen un incendio en un barranco entre Benifaió y Almussafes

Un camión del Consorcio Provincial de Bomberos, en una imagen de archivo.

Un camión del Consorcio Provincial de Bomberos, en una imagen de archivo. / Europa Press

Óscar García

Alzira

Tres dotaciones de bomberos y tres brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos han extinguido esta mañana un incendio de vegetación, que se había originado cerca de un barranco entre las localidades de Benifaió y Almussafes.

El fuego se ha originado sobre las 10 h de la mañana cerca de la CV-42 a la altura del barranco. Las llamas, según ha podido saber este diario, han quedado controladas rápidamente y durante las últimas horas los bomberos han refrescado la zona para evitar que se propague.

