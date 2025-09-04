L’Ajuntament d’Alzira iniciarà el 15 de setembre l’execució subsidiària de la faixa perimetral de les urbanitzacions del Racó i del Respirall
Es convoca als veïns a una reunió informativa que tindrà lloc l’11 de setembre, a les 19 hores, a la Casa de la Cultura
L’Ajuntament d’Alzira iniciarà el pròxim 15 de setembre de 2025 la primera fase de les tasques d’execució subsidiària de la faixa perimetral de protecció contra incendis forestals a les urbanitzacions del Racó i del Respirall. Es tracta d’una actuació imprescindible per a reforçar la seguretat de les vivendes i de la població resident en esta zona, molt pròxima al sòl forestal i, per tant, amb un alt risc d’afecció en cas d’incendi.
Este serà el primer pas del calendari d’execucions subsidiàries aprovat per la Junta de Govern Local el 29 de gener de 2025, que contempla l’actuació progressiva en les diferents urbanitzacions i nuclis habitats inclosos en la cartografia del TRLOTUP i en el Pla local de prevenció d’incendis forestals d’Alzira. Seguint el criteri de priorització establit, després d’esta primera fase, que protegirà el perímetre del Racó, es continuarà de manera immediata amb la faixa perimetral que envolta la urbanització del Respirall, també considerada una zona de màxima protecció per la densitat d’habitatges i la seua ubicació.
Per tal d’informar adequadament la ciutadania, l’Ajuntament convoca els veïns i veïnes de les urbanitzacions del Racó i del Respirall a una reunió informativa el dijous 11 de setembre, a les 19:00 hores, a la Casa de la Cultura d’Alzira. En esta sessió es detallaran les característiques de les actuacions que s’executaran de manera subsidiària, així com les obligacions individuals que corresponen als propietaris respecte a l’adequació de la vegetació dins de les seues parcel·les.
Cal recordar que la necessitat d’esta execució subsidiària ve motivada pel fet que, una vegada transcorregut el termini legal de sis mesos des de la publicació de l’orde d’execució col·lectiva en el Butlletí Oficial de la Província (BOP nº114 de 13.06.2024), i després de les corresponents inspeccions tècniques, s’ha constatat que la gran majoria de propietaris no han dut a terme les tasques requerides.
L’Ajuntament d’Alzira, en aplicació del que estableix la Llei de procediment administratiu comú, assumeix així la potestat d’executar estes infraestructures de protecció col·lectiva amb càrrec als subjectes obligats, per a garantir la seguretat de les persones, les vivendes i el patrimoni natural en vista de l’increment del risc d’incendis forestals derivat de l’emergència climàtica actual.
Amb l’inici d’estes actuacions, el consistori confirma la seua voluntat d’actuar amb fermesa i responsabilitat per a defendre la seguretat ciutadana i protegir el patrimoni natural del terme municipal, alhora que recorda als propietaris la importància de complir amb les obligacions individuals de manteniment de les seues parcel·les.
