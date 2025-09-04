Algemesí premia la excelencia académica en Bachillerato y Ciclos Formativos
El Museu de la Festa acoge la entrega de distinciones por las obras de reconstrucción del ayuntamiento
El Museu de la Festa de Algemesí ha sido este año el escenario del acto de entrega de los premios a los mejores expedientes académicos de Bachillerato y Ciclos Formativos en la localidad, después de que las obras de reconstrucción del ayuntamiento hayan obligado a trasladar la ceremonia. Se trata de una convocatoria consolidada que llega ya a su decimosexta edición y que premia anualmente la excelencia y la dedicación del alumnado algemesinense, que ha recibido un ordenador portátil como premio a su esfuerzo.
Los estudiantes distinguidos con el mejor expediente académico de Bachillerato en el curso 2024/2025 han sido, por orden alfabético: Mar Felici Masiá, del IES San Vicente Ferrer; Claudia Castañer Juan, del CC Nuestra Sra. de la Salud (Maristas); Elisa Joubert Borrás, de la IES Bernat Guinovart; Rubén Navarro Ivars, del CC Nuestra Sra. de la Salud (Maristas); y Pau Lluch Medina, del IES Bernat Guinovart.
A continuación, se ha librado el premio extraordinario de Ciclos Formativos al alumno con el mejor expediente académico a Adrià Hernández Ferragud y Salma Lo Haouzi Benderrao, ambos alumnos del IES Bernat Guinovart.
El criterio de elección se ha basado en la decisión del jurado y en las bases que regulan la convocatoria, que fijan requisitos como estar empadronados en Algemesí a fecha de 31 de diciembre de 2023 y cursar estudios de 2.º de Bachillerato o 2.º de Ciclo Formativo superior en algún centro escolar de la ciudad; la exigencia de haber obtenido una nota media del Ciclo Formativo igual o superior a 8,50 y una nota de acceso a las titulaciones universitarias (NATO) – nota de acceso en la Universidad (NAVE) incrementada con las calificaciones de la fase específica– igual o superior a 12.
La concejal de Cultura, Carmina Gómez, ha querido destacar “el esfuerzo y la constancia de estos jóvenes, que representan un ejemplo de superación y compromiso con el aprendizaje. Su éxito es también el fruto del apoyo incondicional de sus familias y de la dedicación del profesorado, que cada día trabaja para ofrecerles las mejores herramientas para crecer personalmente y académicamente. En nombre de toda la ciudad, los trasladamos nuestra más sincera enhorabuena y les animamos a continuar con la misma pasión en la nueva etapa que ahora comienzan”.
