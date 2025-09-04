Algemesí premia la excelencia académica en Bachillerato y Ciclos Formativos

El Museu de la Festa de Algemesí ha sido este año el escenario del acto de entrega de los premios a los mejores expedientes académicos de Bachillerato y Ciclos Formativos en la localidad, después de que las obras de reconstrucción del ayuntamiento hayan obligado a trasladar la ceremonia. Se trata de una convocatoria consolidada que llega ya a su decimosexta edición y que premia anualmente la excelencia y la dedicación del alumnado algemesinense, que ha recibido un ordenador portátil como premio a su esfuerzo.

Los estudiantes distinguidos con el mejor expediente académico de Bachillerato en el curso 2024/2025 han sido, por orden alfabético: Mar Felici Masiá, del IES San Vicente Ferrer; Claudia Castañer Juan, del CC Nuestra Sra. de la Salud (Maristas); Elisa Joubert Borrás, de la IES Bernat Guinovart; Rubén Navarro Ivars, del CC Nuestra Sra. de la Salud (Maristas); y Pau Lluch Medina, del IES Bernat Guinovart.

A continuación, se ha librado el premio extraordinario de Ciclos Formativos al alumno con el mejor expediente académico a Adrià Hernández Ferragud y Salma Lo Haouzi Benderrao, ambos alumnos del IES Bernat Guinovart.

El criterio de elección se ha basado en la decisión del jurado y en las bases que regulan la convocatoria, que fijan requisitos como estar empadronados en Algemesí a fecha de 31 de diciembre de 2023 y cursar estudios de 2.º de Bachillerato o 2.º de Ciclo Formativo superior en algún centro escolar de la ciudad; la exigencia de haber obtenido una nota media del Ciclo Formativo igual o superior a 8,50 y una nota de acceso a las titulaciones universitarias (NATO) – nota de acceso en la Universidad (NAVE) incrementada con las calificaciones de la fase específica– igual o superior a 12.

La concejal de Cultura, Carmina Gómez, ha querido destacar “el esfuerzo y la constancia de estos jóvenes, que representan un ejemplo de superación y compromiso con el aprendizaje. Su éxito es también el fruto del apoyo incondicional de sus familias y de la dedicación del profesorado, que cada día trabaja para ofrecerles las mejores herramientas para crecer personalmente y académicamente. En nombre de toda la ciudad, los trasladamos nuestra más sincera enhorabuena y les animamos a continuar con la misma pasión en la nueva etapa que ahora comienzan”.