El alumnado de uno de los colegios afectados por la dana en l'Alcúdia iniciará el curso en el centro tras las obras

El alumnado del CEIP Heretats de l'Alcúdia regresará el próximo martes 9 de septiembre al centro tras las obras acometidas para reparar los daños ocasionados por las inundaciones del pasado 29 de octubre.

Los niños y niñas fueron reubicados el pasado 18 de noviembre, y tras valorar la situación del centro, en tres edificios de la ciudad. Como ya informó este diario, la dana provocó desperfectos en la instalación eléctrica y el foso sanitario, hecho que, como el propio consistorio y la comunidad educativa explicaban, "hacían que no fuese compatible con la actividad educativa".

El centro ha estado clausurado durante estos meses por patologías previas que sufría el colegio, que se agravaron durante la dana y que son competencia de la Conselleria de Educación. Los desperfectos se han podido reparar y los menores podrán regresar a las aulas con total seguridad.

El alumnado fue redistribuido en el aulario de infantil del centro, en el CEIP Bataller y en el centro municipal de formación de personas adultas. Gracias al convenio de la Fundación Hortensia Herrero, se ha podido reparar la instalación eléctrica y las goteras y se han reformado los baños. Los trabajos finalizaron en mayo, aunque el centro y el propio consistorio decidieron terminar el curso en estos tres edificios y arrancar las clases en el colegio a partir de septiembre.

"En junio trasladamos todos el material al CEIP Heretats para que los niños pudieran iniciar las clases en su colegio", explican desde el ayuntamiento.

La comunidad educativa del CEIP Heretats ha preparado una fiesta con motivo del inicio del curso escolar. A través de las redes sociales, el centro ha hecho un llamamiento a los alumnos para que acudan disfrazados de héroes y heroínas. "Simboliza la valentía con la que han superado un curso marcado por la dana y la alegría de regresar al centro", señalan en un vídeo.

CEIP Les Comes

El CEIP Heretats no fue el único colegio de l'Alcúdia afectado por la riada. El CEIP Les Comes todavía conserva los daños de la dana diez meses después de aquella trágica jornada. De hecho, y como ya ha informado este diario, la comunidad educativa ha convocado una manifestación el próximo 9 de septiembre para protestar por el lamentable estado que presenta el edificio de infantil, que también alberga el gimnasio.

Una enorme grita en uno de los muros, que se agravó tras la dana, obligó a vallar buena parte del centro, por lo que los 240 alumnos matriculados se ven obligados a volver a las aulas con espacios compartidos y muy limitados.