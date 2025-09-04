Condenan al ayuntamiento por el accidente de un patín que impactó con una alcantarilla dañada

El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de València ha condenado al Ayuntamiento de Alzira a abonar algo más de 8.000 euros, más los intereses legales correspondientes, al conductor de un patín eléctrico que sufrió un accidente por el mal estado de una tapa de saneamiento cuando circulaba por el carril bici de la Avinguda de la Llibertat, a la altura de la estación de servicio “low cost”.

El consistorio desestimó inicialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el afectado, que impugnó esta resolución en vía contenciosa y ha logrado que se le reconozca el derecho a percibir una indemnización en una resolución fechada meses atrás.

La sentencia relata que, en base al atestado policial y la exposición de los hechos realizada por el implicado, la tapa del alcantarillado se encontraba ligeramente levantada, lo que provocó el impacto del patín y que el conductor perdiera el control. De hecho, incide la resolución, el hecho de que los agentes no pudieran colocarla en su lugar refuerza la versión del mal estado de esta tapa de registro.

El juez aprecia que la iluminación de la vía era deficiente y concluye que, aunque el usuario del patín llevara iluminación en este vehículo de movilidad personal, el alcance de las farolas era mínimo y no permitía que ningún usuario realizara una maniobra para esquivar el obstáculo. El fallo considera que el ayuntamiento actuó de forma negligente al permitir la presencia en el carril bici de este obstáculo, la tapa de alcantarilla que sobresalía en la calzada.

El accidente que derivó en la reclamación patrimonial contra el ayuntamiento se remonta al año 2023. La junta de gobierno rechazó en julio de 2024 indemnizar al afectado, que optó por acudir a la vía contencioso administrativa. La sentencia, que es firme, condena al ayuntamiento al pago de 8.323,12 euros más los intereses legales correspondientes desde la interposición de la reclamación administrativa, así como los costes procesales. El importe tiene cobertura de la compañía aseguradora con la que el consistorio tiene contratada la póliza de responsalidad.

La sentencia señala que dado que la deficiencia lumínica afectaba en el momento del accidente a todo el carril bici, no se puede obligar al conductor a circular a escasa velocidad para percatarse de la presencia de un obstáculo que, por sus reducidas dimensiones, apenas sobresalía unos centímetros sobre la calzada, no es visible desde la distancia ni el conductor podía esperar encontrarse en el firme.