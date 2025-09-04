Alzira defiende la mota que Algemesí rechaza y aboga por permeabilizar la AP-7

La prolongación del malecón de Alzira hasta Algemesí reclamada por el Ayuntamiento de Alzira en las alegaciones del nuevo plan frente a inundaciones desarrollado por la Confederación Hidrográfica del Júcar ha generado un debate entre los expertos y el propio consistorio.

Alzira, como ya informó este diario, exige al organismo de cuenca enlazar el malecón de protección con la mota que preserva la margen derecha del Xúquer en Algemesí con el fin de proteger la la zona más próxima al río, el polígono industrial de la carretera de Albalat y la partida rural del Forn de Carrascosa durante episodios de fuertes lluvias. Concretamente, la prolongación, que recupera una antigua demanda histórica que arrancó hace más de cuatro décadas, se iniciaría en el Pont de Ferro y terminaría en el Huerto de Mulet de Algemesí.

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana, Xavier Machí, no ha visto con buenos ojos esta medida. Machí califica esta protección de "barbaridad y aberración", ya que, en sus palabras, el nuevo dique "pondría en peligro a la ciudadanía de Algemesí". En sus palabras, "podría comportar víctimas y destrucción en el casco urbano de la localidad".

Tras las declaraciones del experto, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, vuelve a defender la construcción de esta nueva mota y añade que "no hacer nada no es la solución". Domínguez plantea "un dique de protección como el que se ha construido en otras ciudades europeas como Grenoble", pero apela a la CHJ a proponer "soluciones efectivas". "Deben ser los ingenieros los que propongan las soluciones a largo plazo más efectivas", recalca. No obstante, y en referencia a los daños que podría sufrir Algemesí, el primer edil reivindica que el ayuntamiento "no quiere perjudicar a ninguna otra localidad".

El primer edil también reclama permeabilizar la AP-7 para evitar un efecto barrera. En palabras de Domínguez, "si no se hace un corredor fluvial para que salgan las aguas, será difícil compatibilizar las necesidades de todos". De hecho, la CHJ ya ha puesto en marcha una serie de propuestas en la comarca, entre las que destaca la necesidad de facilitar que los flujos desbordados al norte de Algemesí sigan su camino natural, a través de la autopista de peaje AP-7, hacia la Albufera de València, con el objetivo de que su desbordamiento pueda ocasionar los menores daños posibles. En este sentido, Domínguez recalca que esta medida ayudaría "a una evacuación de aguas hacia la Albufera y la marjal para evitar problemas aguas arriba y aguas abajo".

Zona norte desprotegida

El alcalde de Alzira ha denunciado en reiteradas ocasiones la "desprotección que sufre la parte norte de la ciudad" y añade que "en caso de que se produjera un desbordamiento del Xúquer, los problemas serían más graves". "En esta ocasión -en referencia al 29 de octubre-, ya ha habido varios incidentes con peligro de muerte y, si no se hace nada, la próxima puede ser más grave", lamenta.

El primer edil denuncia que la zona de sacrificio cuando se producen estos episodios "no puede ser Tulell y el polígono industrial de la carretera de Albalat". "O se hace una protección o se trasladan los usos y actividades", insiste.

Domínguez reclama a los distintos organismos "una actuación integral en todo el cauce y la llanura de inundación". Y recuerda, a su vez, que no se puede permitir más actividades ni construcciones ilegales en zonas de riesgo para evitar que se produzcan episodios similares a los de hace diez meses.