El Alzira FS levanta en Ferrol el telón de la liga en su regreso a la máxima categoría

O Parrulo y Family Cash Alzira FS inaugurarán este viernes por la tarde (20 h.) la liga de Primera División de fútbol sala 2025-26. Diez meses después repetirán el partido de A Malata que ya no es un terreno inquebrantable para los ribereños. De no ganar en los dos primeros enfrentamientos hace años, los de Braulio Correal ganaron los dos de play-off con que pasaron a la final por al ascenso a 1ª en 2023 y el año pasado 2-3.

Para volver a vencer, “no podemos permitirnos los errores en defensa que hemos tenido en pretemporada”, comenta Correal. Que el equipo haya estado falto de gol “me preocupa menos porque hay muchos jugadores nuevos que han de coordinarse. Hemos tenido de 40 a 50 finalizaciones por partido, por lo que el gol llegará”, apostilla.

O Parrulo ha mantenido jugadores clave como los porteros Berthod, Manu Aguayo o Mati Starna o los jugadores Novoa, Orzáez o Santacruz. “Como estaban en Primera un mes antes de que nos lo comunicasen a nosotros, pudieron hacer fichajes para la máxima categoría”, añade Braulio. Xavi Cols (Móstoles), Jon (Martorell), el brasileño Penezio (Braga), el internacional croata Niko o Jhoy, del Pato Futsal carioca, han sido algunas de las incorporaciones.

El técnico ribereño está contento con la plantilla con la que afrontarán la temporada. “Hemos incorporado a jóvenes que tienen muchas ganas de progresar así como los porteros, que aunque ya no son novatos, vienen de no jugar en sus equipos”.

El partido se podrá ver en internet a través de LaLiga Plus.

Trofeo Juan Beteta

El sábado se jugó el último partido de pretemporada en el que el Viña Albali Valdepeñas se llevó el 9º trofeo Juan Beteta al ganar por 1-3. Con los manchegos volvieron "a casa" Gustavao, que marcó, y Álex Naranjo.