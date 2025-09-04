Alzira prevé retomar las obras del instituto Rei en Jaume en pocas semanas

El IES Rei En Jaume de Alzira confía en que las obras paralizadas en abril se retomen en las próximas semanas. Según la dirección del centro, el ayuntamiento trabaja estos días para que la maquinaria vuelva a ponerse en marcha antes de que acabe el mes; aunque, de momento, no hay un nuevo acuerdo firme con la empresa constructora.

La comunidad educativa que conforma el instituto planeaba estrenar las nuevas instalaciones con el curso que comienza en cuestión de días. No obstante, su sueño se esfumó durante los primeros meses del año. «Cuando en abril vimos cómo se paralizaba todo, ya nos hicimos a la idea de que este curso iba a ser como el anterior», aseguraba a Levante-EMV el director del instituto, Ricardo Fabra. Cualquier previsión de futuro quedaba en el aire a la espera de la resolución del conflicto entre el consistorio y la adjudicataria.

Como ya informó este periódico, el origen del conflicto se situaba en unas modificaciones del contrato planteadas por la empresa constructora sin las cuales, alegaba, no podía continuar, y que la dirección facultativa no aceptó. Esa negativa, según explicó entonces el gobierno municipal, derivó en una ralentización de los trabajos de construcción desde prácticamente el mes de marzo y la retirada de medios hasta que finalmente se desmontó la última grúa.

Las obras se podrían retomar en cuestión de semanas. / Agustí Perales Iborra

Aunque el ayuntamiento se planteó la posibilidad de sancionar a la empresa con multas diarias que rondarían los seis mil euros, se optó por agotar la vía diplomática y buscar una solución satisfactoria para todas las partes. Durante los últimos meses, las obras han seguido paralizadas, aunque se ha trabajo en los despachos en busca de una nueva versión del proyecto consensuada por la dirección facultativa y la empresa que permitiera retomar la construcción del nuevo instituto. Todo ello para evitar el que habría sido el peor de los escenarios: rescindir el contrato actual y tramitar una nueva licitación que habría demorado el proceso varios años más.

Nuevo curso

«Ese era el punto al que no queríamos llegar», manifestaba Fabra, que proseguía a continuación: «Ahora parece que vemos la luz al final del túnel. Aunque no hay nada definitivo, el ayuntamiento nos traslada que su voluntad es que las obras puedan retomarse este mismo mes. Aunque, llegados a este punto, tampoco importará si es en octubre. Lo que esperamos es poder contar pronto con nuevos plazos de ejecución que nos permitan organizarlo todo de cara a un nuevo curso que, ojalá, podamos empezar en el nuevo instituto».