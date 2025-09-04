Calles de l’Alcúdia siguen a oscuras diez meses después de las inundaciones

El Ayuntamiento de l’Alcúdia trabaja para recuperar la red de alumbrado público afectada por el desbordamiento del río Magro del pasado 29 de octubre. Diez meses después de aquella trágica jornada todavía hay zonas del municipio que carecen de iluminación, un hecho que genera una gran preocupación entre los vecinos.

«La iluminación de las calles no sólo es un derecho de nuestros vecinos, sino que la carencia en la red también puede suponer un problema de seguridad para los residentes de esas zonas. Si no hay luz, se pueden sentir desprotegidos», lamenta el alcalde Andreu Salom. Desde el primer momento, el consistorio trabaja para revertir esta situación, aunque el primer edil señala que los trabajos de recuperación son costosos y pueden demorarse varios meses debido a la gran cantidad de daños.

La gravedad de los desperfectos en la red de alumbrado público se debe a que parte del cableado se encuentra bajo tierra, por lo que no sólo resultó afectado por el agua, sino también por la gran cantidad de barro arrastrado durante la riada. «Toda la red está bajo tierra, por lo que ha quedado colapsada. Además, gran parte del cableado está roto, por o que la situación es grave», explica el primer edil.

Salom señala que, tras una primera valoración, las actuaciones ascienden a más de 1,5 millones de euros. «Se trata de un primer cálculo, pero seguramente tenga un coste más elevado», explica. Durante estos meses, los técnicos han inspeccionado toda la red del municipio para conocer el estado del alumbrado en cada zona de la localidad. «Ha sido un proceso largo porque teníamos que realizar un primer diagnóstico para conocer la gravedad de los daños. En algunos casos se tendrá que abrir la calle y cambiar toda la red que está enterrada, mientras que en otros puntos se trata de una reparación puntual», reconoce el primer edil, que pide «paciencia a los vecinos, ya que será una obra importante y larga».

El consistorio ha presentado la memoria de los daños al Ministerio de Transición Ecológica y prevé iniciar la reparación en breve. El ayuntamiento ya ha podido acometer algunos trabajos de urgencia en los puntos más conflictivos de la ciudad, mientras que el primer edil explica que próximamente instalará de manera provisional farolas solares para proporcionar luz en las calles en las que hay una mayor deficiencia.

La iluminación también se vio gravemente afectada en Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera. El consistorio también buscó una solución provisional durante los primeros meses para suplir este problema, ya que muchos vehículos arrastrados por el agua y el lodo arrancaron muchas farolas y estiraron el cableado subterráneo comportando daños.

Red de saneamiento

La red de alumbrado no es la única que se vio afectada tras la trágica dana en los distintos municipios afectados. El consistorio también prevé iniciar en las próximas semanas las obras en la red de saneamiento. Como ya informó este diario, los daños ascienden a 22 millones de euros. Las obras incluyen una limpieza exhaustiva en algunos tramos de la localidad, mientras que en otras zonas deberá reponerse la red, que resultó gravemente afectada por el lodo depositado durante las labores de limpieza.

Además, el consistorio también proyecta la construcción de un nuevo colector de aguas pluviales para evitar embalsamientos o pequeñas inundaciones en el municipio durante episodios de fuertes lluvias.

Como recogió este diario, se trata de un colector complementario que recogería las aguas pluviales, especialmente del área industrial, para evitar que «colapse el colector general». Las aguas recogidas desembocarían en el río Magro. «Estará cerca del polígono La Creu y terminará en el Magro», afirmaba el primer edil.