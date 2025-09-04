Càrcer convierte sus calles en una sala de exposiciones al aire libre

Las calles de Càrcer se convertirán a partir de este viernes y hasta el próximo 12 de octubre en una sala de exposiciones al aire libre en la que una veintena de balcones acapararán todas las miradas. El ayuntamiento, a través de la concejalía de Cultura, Fiestas y Juventud, ha organizado por segundo año consecutivo la exposición fotográfica «Imatges icòniques de Càrcer», una muestra con 26 fotografías ampliadas que representan la cultura popular y tradicional de la localidad.

Las fotografías, procedentes en su mayoría del Archivo Municipal Fotográfico, han sido seleccionadas entre los más de 3.000 imágenes que alberga el fondo. Se trata de archivos que muestran las festividades y costumbres locales, sus vecinos, espacios y comercios desaparecidos… en definitiva, escenas que permitirán a sus vecinos y visitantes realizar un viaje al pasado más reciente de la localidad mientras pasean por sus calles, explica la archivera municipal, Natalia Bono.

Otra de las particularidades de la muestra es su papel como democratizador de la cultura. La exhibición, a pie de calle, permitirá acercar el valioso patrimonio fotográfico local qu custodia el Archivo Municipal a los usuarios que normalmente no se acercan hasta la sala de exposiciones del Centro Cultural. Se trata por tanto de una exposición por y para todos los públicos, pero en especial, para sus vecinos y vecinas.

Durante todo el proceso de creación y coordinación de la muestra, el vecindario de Càrcer ha mostrado un gran interés y predisposición por colaborar. De hecho, su participación tanto durante la campaña de captación de nuevos fondos fotográficos como en la cesión de balcones dentro del casco urbano ha sidoclave para llevar esta iniciativa cultural a buen puerto, destaca Bono.

Los promotores de esta iniciativa consideran que se trata de una manifestación que dará lugar a la conversación, a la transmisión de la memoria oral de las personas mayores a los más pequeños de la casa, que evocará al recuerdo y la añoranza… pero al mismo tiempo, también dará paso a la creación de una herencia sólida del pasado de Càrcer para las presentes y futuras generaciones.

La actividad ha sido 100% subvencionada gracias a la ayuda del ETNO, Museo Valenciano de Etnología, a entidades locales para Museos y Colecciones Museográficas: Actividades. El itinerario de la exposición se puede consultar en las distintas redes sociales del Ayuntamiento de Càrcer. Igualmente, se han instalado varios carteles físicos en los puntos habituales de la localidad.