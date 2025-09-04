Compromís ve "éticamente inaceptable" el pago a un edil del PP de Carlet por presidir un jurado

La formación local de Compromís en Carlet ha afeado al gobierno municipal (PP) el pago de 2.000 euros a un edil del Partido Popular que ejerció de presidente en la comisión encargada de seleccionar los proyectos de rehabilitación de las plazas Major, del Convent y la Vila.

El secretario local del colectivo valencianista, Pere Chovares, ha calificado esta retribución como un hecho "éticamente inaceptable", ya que "se pagan extras a cargos públicos con dinero de todos los vecinos y vecinas de Carlet". Si bien es cierto que la propia formación reoconoce que todos los miembros del jurado cobraron la misma cantidad por su participación en el proceso, Compromís denuncia que entre ellos estuviese el teniente de alcalde Borja Marí.

"Las dietas que se pagan como indemnizaciones simbólicas deben ser pequeñas compensaciones por las horas de trabajo y no extras desproporcionadas. Los recursos públicos deben destinarse a la mejora de servicios e infraestructuras del pueblo, no a compensar a políticos", ha añadido Chovares.

Por su parte, la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, ha defendido la integridad del proceso. Sáez ha señalado que el edil no cuenta con dedicación exclusiva y recibió la misma cantidad que todos los integrantes de la comisión.

El ayuntamiento presentará esta tarde el proyecto de rehabilitación de este amplio espacio urbano, en un acto que tendrá lugar en el salón de plenos a partir de las 19,30 horas.