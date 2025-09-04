Condenado a cuatro años de cárcel por una oleada de robos y destrozos en Cullera

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sueca ha condenado a cuatro años de prisión al autor de varios robos en locales de Cullera durante el mes de octubre del año 2023. La pena incluye, también un delito de estafa.

El condenado ha sido reconocido como autor de hasta seis delitos, cometidos todos ellos en menos de un mes. Por orden cronóligo, accedió al recinto del bar Beach Club Medusa en la madrugada del 1 de octubre y, tras forzar su sistema de cierre, se hizo con dos taladros y una bomba de agua, valorados en unos seiscientos euros. Los daños provocados para acceder a la zona de almacén alcanzaron los trescientos euros.

Apenas una semana más tarde, accedió a un solar en obras, presumiblemente encaramándose sobre la valla y forzó las rejas de aluminio para acceder a uno de los barracones instalados por la empresa constructora. Si bien en este lugar no cometió robo alguno, sí que provocó desperfectos. Además, dejó allí olvidado un teléfono móvil cuya tarjeta SIM figuraba a nombre de su madre, una evidencia que ayudó a su identificación.

El 11 de octubre, también de madrugada, intentó entrar en el restaurante La Cava Baja. Para ello, dañó una estructura de aluminio forrada de madera que separa el local de otro establecimiento. No obstante, se marchó sin robar nada, pero dejando tras de sí una factura de 290 euros en desperfectos.

Solo un día más tarde, y a plena luz del día, aprovechó que un vehículo, de marca Mercedes, se encontraba con las ventanillas bajadas para acceder a él y hacerse con una cartera y dos pares de gafas, además de causar daños en el interior del automóvil. Además, llegó a gastar 124,15 euros de una de las tarjetas de crédito sustraídas.

Grabaciones

La magistrada también le atribuye dos delitos más, cometidos los días 24 y 26 de octubre. En primer lugar, forzó los barrotes del restaurante Nit i Dia para hacerse con el dinero que había en la caja registradora. También se apoderó de un bolso. Entre el robo cometido y los daños ocasionados, generó daños por valor de más de novecientos euros. El último de ellos tuvo lugar en el restaurante Piccola Trattoria, de donde se marchó con varias botellas de whisky y un TPV, por valor de 1.070 euros, además de causar más de doscientos euros en desperfectos para facilitar su acceso al negocio.

Las autoridades judiciales y policiales corroboraron que la persona acusada era la responsable de los delitos mencionado, pues varios de los delitos quedaron grabados. También reconocieron que cometió estos hechos "teniendo sus facultades volitivas ligeramente afectadas por el consumo de drogas, principalmente cocaína".

La sentencia condena al autor de los hechos a dos penas de cárcel, una de tres años y seis meses por delito de robo y una de seis meses por delito de estafa. Asimismo, obliga a abonar alrededor de 1.800 euros a los respectivos afectados en concepto de responsabilidad civil.